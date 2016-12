Hannover. Immer nur in der WG vorglühen ist langweilig. Vor allem verpasst man so etliche Bars und Kneipen, die wie gemacht für Studenten sind. Und wenn der Kopf vom vielen Lernen schwer wird, tut ein Bier am Krökeltisch besonders gut. Ob Cocktails, Craft-Beer oder einfach nur ein zünftiges Pils - die Auswahl in Hannover ist groß.

Egal, ob Cocktail, Craft-Beer oder einfach nur ein zünftiges Pils - diese Bars und Kneipen sollte man in Hannover kennen. Zur Bildergalerie

CAMPUS 0511: Mehr für Studenten in Hannover im HAZ-Uni-Blog Ob Running Dinner in der WG, die skurrilsten Hörsäle oder eine Debatte über Arbeiterkinder an der Uni: Im neuen HAZ-Blog CAMPUS 0511 schreiben Studenten für Studenten.

zish