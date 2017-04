Hannover. Jamie-Lee, du hast dich dazu entschlossen, dein Abitur nachzuholen. Jetzt gerade bist du mittendrin – und gehst gleichzeitig auf Tour. Wie vereinbarst du das?

Ich kann viel schieben, und die Schule räumt mir einige Sonderrechte ein. Das ist alles total entspannt. Schon bei „The Voice“ habe ich immer frei bekommen.

Jamie-Lee: Mit bunter Mode für Tierrechte Mit ihren groß geschminkten Augen und den Schleifen im Haar sieht Jamie-Lee Kriewitz aus wie einem Manga-Comic entsprungen. Mit ihrer Vorliebe für den auffälligen japanischen Visual-Kei-Stil fällt die zierliche Sängerin in der deutschen Popszene auf. Bekannt wurde die gebürtige Bennigserin, als sie 2015 die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ gewann – mit 17 Jahren. Damit war sie die jüngste Gewinnerin. Ein Jahr später trat sie mit „Ghost“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Schweden an – und landete auf dem letzten Platz. 2016 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Berlin“, das auf Platz 17 der deutschen Charts einstieg. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihr gefühlvoller Pop in Deutschland bekannt. Im Moment holt die 19-Jährige ihr Abitur an der Eugen-Reintjes-Schule in Hameln nach. Jamie-Lee ist Veganerin und setzt sich für Tierrechte ein.kb/jos Live: Jamie-Lee Kriewitz tritt am Donnerstag im Musikzentrum, Emil-Meyer-Straße 26, auf. Los geht’s um 19 Uhr, die Tickets kosten 33 Euro.

In vielen Liedern von dir geht es um Liebesthemen, aber auch um das Loslassen und Alleinsein. Wünschst du dir manchmal ein normales Teenagerleben zurück?

Das habe ich nie verloren. Erst mit 17 ging es für mich richtig los mit der Musik. Davor habe ich das alles erlebt: die typischen Liebesgeschichten, Stress mit Freunden und Eltern. Ich heiße ja nicht Justin Bieber und kann nicht mehr alleine auf die Straße gehen. Es gibt genügend Momente, in denen ich für mich bin und den Stress von draußen wegschieben kann.

Was ist dein Ausgleich zu Tourstress und Rampenlicht?

Schlaf, definitiv. Und auch, wenn es klischeehaft klingt: Musik machen. Die Eindrücke des Bekanntwerdens lassen sich gut in Texten verarbeiten. Musik ist bestimmt 70 Prozent meines Lebens. Außerdem hilft es mir, meine Familie und meinen Freund um mich zu haben und mit Menschen reden zu können, denen ich vertraue. Mein Freund ist selbst Musiker, und so können wir zusammen Musik machen und entspannen. Er steht da sehr hinter mir und findet das, was ich mache, beeindruckend.

Vielen Abiturienten macht die Zukunft Angst. Die Entscheidung, wie es danach weitergehen soll, ist nicht leicht. Wie geht es dir damit?

Ich habe keine Angst vor der Zukunft, eher Respekt. Bei jeder Tür, die sich schließt, öffnet sich schließlich eine neue. Wenn etwas nicht funktioniert, geht es trotzdem weiter. Dann helfen mir meine Leute durch schlechte Phasen. Dinge sind nur so dramatisch, wie man sie macht. Ich bin nur auch ein sehr nachdenklicher Mensch und muss aufpassen, dass ich mich selbst nicht verliere.

Passiert dir das schnell?

Wenn ich nachdenke, dann viel. Zu viel. Aber wenn ich Texte schreibe, weiß ich, dass da Leute sind, die dasselbe fühlen. Die Themen meiner Texte sind aber aus der Vergangenheit, jetzt stehe ich anderswo. Man darf sich von negativen Dingen nicht gefangen nehmen lassen.

Das klingt nach einer sehr reifen Sichtweise. In der Hinsicht bist du vielen Mitschülern bestimmt einen Schritt voraus, oder?

Ich glaube schon, dass ich unfreiwillig schneller reif geworden bin. Auch wenn ich kein Weltstar bin, merke ich: Man darf sich von Rückschlägen nicht zu sehr beeindrucken lassen. Und die Musik läuft jedenfalls erst mal, und das Abi wird auch laufen.

Du klingst sehr entspannt. Mit Lernstress hast du wohl eher keine Probleme?

Für die Sachen, die mir schwerfallen, lerne ich. Da bin ich schon ehrgeizig. Sprachen, Gestalterisches und Sport liegen mir, dafür bin ich in Mathe ein kleiner Loser. Generell finde ich Bildung aber auch sehr wichtig. Trotzdem ist es nicht unbedingt erforderlich, Abi zu haben. Auch mit einem Realschulabschluss lässt sich einiges erreichen. Ein Teenager sollte nach seinen Talenten bewertet werden, und nicht nach dem, was er nicht kann. Lernen ist wichtig, aber Faulenzen auch.

Interview: Lea Stratmann