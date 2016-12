Botschaften im Einmachglas

Bei den Liebsten fällt die Suche nach einem originellen Geschenk oft besonders schwer. Individuell statt universell soll es sein und trotzdem erschwinglich. Das Glas der Worte ist all das – persönlich und perfekt für einen schmalen Geldbeutel. Benötigt werden nur ein Einmachglas, Stifte und Papier, Schere sowie beliebige Dekoartikel. Nun ist Kreativität gefragt: Welche Erinnerungen oder witzige Anekdoten teilst du mit deinen Liebsten? Was wolltest du der Person schon immer einmal sagen? Diese Botschaften werden auf Papierschnipsel geschrieben und eingerollt, schließlich mit dünnem Klebeband fixiert und in das Glas gelegt. Verzieren lässt es sich mit allen möglichen Dekoartikeln. Statt der Botschaften können alternativ auch Gutscheine in dem Glas verschenkt werden.

Von Lea Stratmann

Für den Alltag

Mousepads gehören zu den Sachen, die man jeden Tag am Schreibtisch benutzt. Meist fallen sie nicht auf – dabei können sie bunt und persönlich gestaltet den Alltagstrott versüßen. Sie sind schnell gebastelt: Korkuntersetzer gibt es in vielen Ein-Euro- oder Bastelläden. Dort findet sich auch das passende Stück Stoff, mit dem das Mousepad überzogen werden soll. Den Stoff schneidet man so in Form, dass die Ränder des Untersetzers noch mit Stoff umschlagen werden können. Danach wird der Stoff sparsam mit flüssigem Allzweckkleber auf den Untersetzer geklebt. Insgesamt braucht man für den Bastelvorgang nur etwa fünf Minuten.

Von Jeffrey Ji-Peng Li

Kindertage neu aufgelegt

Oft scheitern selbst gemachte Weihnachtsgeschenke an den zwei linken Händen des Schenkenden. Doch kein Problem – man kann auch kreativ werden, ohne ein Basteltalent zu sein. Für einen Fotokalender muss man lediglich fotografieren und die Bilder auf Papier kleben können. Und Eltern freuen sich schließlich immer über Schnappschüsse ihrer Kinder.

Aber wenn die Kindheit schon ein paar Jahre her ist? Ganz einfach: Man stellt die Fotos von früher nach. Gleicher Ort, gleiche Pose, gleiches (oder zumindest ähnliches) Outfit. Mit dem Kalender können Mama und Papa in Erinnerungen schwelgen – oder sie können darüber lachen. Kalender zum Selbstgestalten gibt es günstig in jedem Bastelladen. Schwieriger kann es da werden, ein Erwachsenen-T-Shirt mit Ernie-und-Bert-Aufdruck jenseits von Größe 128 zu finden.

Von Johanna Stein

Balsam für die Lippen

Spröde Lippen nerven. Besonders im kalten Winter neigen sie dazu, auszutrocken oder gar zu reißen. Das kann man zum Anlass nehmen, um ein schnelles und einfaches Weihnachtsgeschenk für etwa 10 Euro zu kreieren: selbst gemachtes Lippenbalsam. Die wichtigsten Zutaten dafür gibt es in der Apotheke oder im Reformhaus.

Zunächst wird in einem Wasserbad etwas Bienenwachs erhitzt und dann Kakaobutter untergerührt. Zum Schluss gibt man noch etwas Jojobaöl sowie Honig hinzu. Von jeder Zutat werden ungefähr zehn Gramm benötigt.

Wer möchte, kann mit ein paar Tropfen Butter-Vanille-Aroma noch einen weihnachtlichen Duft hinzufügen. Abschließend wird die sämige Masse in ein kleines Döschen, das noch verziert werden kann, gefüllt. Kleine Dosen zum Befüllen gibt es in der Drogerie und in Bastelläden. Die Creme aushärten lassen, und schon ist die Lippenpflege für eisige Wintertage fertig – und das ganz ohne chemische Zusatzstoffe.

Von Nina Hoffmann

Weihnachten auf dem Brot

Nicht nur die Liebe, sondern auch Weihnachten geht durch den Magen. Daher ist die selbst gemachte Weihnachtsmarmelade eine schöne Kleinigkeit als Wichtelgeschenk oder Mitbringsel. Für das Grundrezept braucht man 500 Gramm Pflaumen, drei Äpfel, 125 Milliliter Weißwein, Gelierzucker im Verhältnis 2:1. Zunächst muss das Obst geschält, entkernt und im Wein bei mittlerer Temperatur aufgekocht werden. Hat das Obst eine weiche Konsistenz, kommen die restlichen Zutaten dazu. Anschließend köcheln lassen und bei Bedarf pürieren. Nun schnell im noch heißen Zustand in Gläser füllen und diese luftdicht verschließen. Ungeöffnet ist die Marmelade mehrere Monate haltbar. Je nach Geschmack wird die Leckerei mit dem Abrieb zweier Orangen, drei Esslöffeln Haselnüsse, drei Nelken und zwei Teelöffeln Zimt aufgepeppt.

Von Lea Stratmann