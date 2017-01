Ihr seid seit zwei Jahren mit der Platte „SMASCHINE“ auf Europa-Tour. Wie war das?

Super! Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich doch die einzelnen Länder sind. Die Schweizer zum Beispiel gestalten ihre Festivals liebevoll mit ganz viel Holz, da ist wirklich alles selbstgemacht. Überhaupt auf Tour mit den besten Freunden zu sein und am Wochenende loszufahren - das ist so ziemlich das Schönste, was es gibt. Deswegen machen wir das jetzt auch schon seit 17 Jahren: Weil es immer wieder aufregend, immer wieder skurril ist und es immer wieder schöne Situationen gibt.

…zum Beispiel?

Einmal sollten wir in Kroatien spielen. Vor Ort haben wir unsere Sachen mehrfach auf der Bühne aufgebaut und mussten dann aber wieder abbauen, weil wir angeblich keine Arbeitserlaubnis hatten – was aber nicht stimmte. Letztendlich entpuppte sich dann die örtliche Polizei als derart korrupt, dass wir nur spielen hätten dürfen, wenn wir entsprechend gelöhnt hätten – was wir nicht gemacht haben. Wir sind dann unverrichteter Dinge wieder weggeflogen. Aber es war ein schöner Trip nach Kroatien.

Mit eurem Mix aus verschiedenen Genres ist es schwierig, euch in eine Schublade zu stecken. Mit Absicht?

Wir wehren uns überhaupt nicht gegen eine Schublade. Wir hätten tatsächlich ganz gerne eine, weil es vieles erleichtert. Da wir drei aus völlig verschiedenen Musikrichtungen kommen, verwursten wir eigentlich alles, was uns gefällt. Und dann kommt so eine Mixtur raus, von der man nicht sagen kann: Das ist Pop, das ist Drum’n‘Bass, Hip Hop oder was auch immer wir da so drin haben. Wir haben aber auch nicht das Ziel, nur eine Sparte zu bedienen. Wir finden es schön, wenn viele verschiedene Menschen jeglicher Couleur zusammenkommen und einfach zusammen feiern. Und wenn wir dafür den Soundtrack liefern können, umso besser.

Am Sonnabend beendet ihr eure Tour mit einem Konzert im Indiego Glocksee. Wie ist das für euch in eurer Heimat Hannover zu spielen?

Hannover ist auf jeden Fall immer speziell. Da guckt man dann ins Publikum und kennt 80 Prozent. Wir freuen uns natürlich drauf, aber da ist eine gewisse Nervosität sicherlich mit im Spiel. Wir wohnen ja alle in Hannover und bis auf Jeff, der aus Newcastle kommt, sind wir alle hier aufgewachsen und teilweise auch seit dem Sandkasten befreundet, wie zum Beispiel auch unsere Eltern. Wir sind hier also ziemlich verwurzelt.

Fühlt ihr euch auch der hannoverschen Musikszene zugehörig?

Das würde ich jetzt so nicht sagen. Wir sind, was die Musikszene in Hannover anbelangt, außen vor. Wir kennen sicherlich die einen oder anderen Leute, aber wir sind nicht Teil der Szene. Wollen wir auch nicht sein. Wir sind nicht so die Szenetypen.

Also doch eher „out-of-Schublade“?

Also zumindest in der Schublade „Hannover Szene“, da sind wir nicht drin. Wir sind gerne sehr autark. Wir machen ja alles selber, und deswegen sehen wir uns da auch nicht als Teil irgendeiner Szene.

Habt ihr Pläne für die Zeit nach der Tour?

Auf die nächsten 17 Jahre würde ich sagen! Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir keinen physischen Tonträger mehr machen. Das machen ja die meisten Bands nicht mehr, aber das war für uns nochmal ein Schritt. Wir haben große Lust, mal andere Formate zu testen. Wir haben einen sehr starken Bezug zum Visuellen, gerade auch live haben wir ja immer eine Videoshow dabei. Wir können uns auch vorstellen, dass wir die Verzahnung von Musik und Video künftig noch stärker in den Fokus stellen. Sei es in Form von Videos, Filmen oder, oder, oder.

Fällt das schwer, vom physischem Tonträger zum digitalen? Gerade, wenn man schon 17 Jahre Musik macht und anders angefangen hat?

Sicherlich! Wir sind Kinder der 80er und 90er, teilweise auch 70er (lacht). Und wie du sagst, man ist doch ein bisschen anders aufgewachsen: Mit Kassetten, CDs und auch teilweise mit Vinyl. Der Entschluss musste erst mal reifen, aber wir haben mit „SMASCHINE" jetzt auch einen schönen Schlusspunkt gesetzt. Jetzt schauen wir mal wie sich die nächsten 17 Jahre so entwickeln.

Was macht ihr, wenn ihr nicht auf Tour seid?

Dann muckeln wir an neuen Sachen und probieren viel Neues aus, drehen Videos oder sitzen einfach nur zusammen im Studio, quatschen und trinken ein Kaltgetränk. Natürlich in Maßen (lacht). Was das betrifft, sind wir ziemlich atypisch und so gar nicht rock’n‘roll unterwegs. Wir trinken mal gediegen einen Havana Club, ansonsten gesunde Softgetränke. (lacht)

Macht ihr hauptberuflich Musik?

Nein, wir haben alle noch andere Berufe. Jeff ist im sozialen Bereich tätig, Mo macht Musikproduktionen und ich bin im PR- und Marketing-Bereich unterwegs.

Von Kira von der Brelie