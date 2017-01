Jugend ohne Sex Studentin, 22, Jungfrau

Wer hat noch nie … Sex im Badezimmer gehabt?“, fragt Annika*, trinkt einen Schluck aus ihrem Sektglas und verdreht dabei die Augen. Sie gibt den Kartenstapel an Lena weiter. „Na das hatte ja wohl schon jeder, da müssen wir alle trinken!“, sagt Annika mit einem vorwurfsvollen Unterton. Lena fährt sich durch ihre langen, blonden Haare, steht auf, füllt ihr Sektglas nach – und versucht, bei dem Spiel „Ich hab’ noch nie“ einen gleichgültigen Gesichtsausdruck zu bewahren. Hinter ihr lachen Mädels und Jungs laut auf, erzählen sich ausgelassen witzige Bettgeschichten und ziehen die nächste Karte.

Der 22-Jährigen ist jedoch die Lust auf das Spiel, bei dem man Sexfragen statt mit „Ja“ oder „Nein“ mit Trinken oder Nicht-Trinken beantwortet, vergangen. In solchen Momenten möchte Lena ihre Freundin in den Boden stampfen. Lena ist mit Anfang 20 noch Jungfrau – und findet nicht, dass sie sich dafür schämen muss.

Lena ist nicht schüchtern

Dass 92 Prozent der Frauen in Deutschland laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor ihrem 23. Geburtstag das erste Mal Sex haben, ist für Lena kein Argument. „Wenn ich mich mit Kommilitonen unterhalte, gehen aber alle davon aus, dass ich schon was mit mehreren Jungs hatte.“ Ihre Augen blitzen und sie lächelt neckisch. Schüchtern ist Lena nicht. Sie mag es, sich schick anzuziehen, und findet sich „recht hübsch“. Mit ihrer zierlichen Figur, den langen blonden Haaren und ihren blauen Augen war sie schon in der ersten Klasse beliebt bei den Jungs. Sie stahlen ihr das Federmäppchen, um es im nächsten Moment mit geschwellter Brust zurückzubringen. Später wurde sie zu jeder Feier eingeladen, und in der Oberstufe hat sie wie alle anderen heimlich auf Abi-Partys mit Jungs geknutscht.

Dass man nach dem Abi noch keinen Freund hatte, war nichts Besonderes. „Viele meiner Mitschülerinnen hatten damals noch keinen Freund und wollten dennoch das erste Mal schnell hinter sich bringen.“ Lena erging es da anders. „Nachts auf dem Dorfspielplatz – das war und ist nicht mein Ding“, sagt Lena. Sie wollte nicht nur mit jemandem schlafen, um hinterher tolle Geschichten und Anekdoten auf Partys erzählen zu können. Sondern es dann erleben, wann sie es will – und das muss nicht romantisch bei Kerzenschein mit dem festen Freund sein.

Kein Grund für Scham

Eine Freundin von Lena hatte ähnliche Probleme: Als die 20 Jahre alt war, wurde sie von ihrem Freund verlassen – weil auch sie noch Jungfrau war. Ein Problem, dessen Verbreitung nun wissenschaftlich belegt ist: Britische Sexualforscher haben herausgefunden, dass sich Singles von ihrem neuen Partner wünschen, dass dieser im Schnitt zwei bis drei vorherige Sexualpartner hatte. Das macht Lena nicht gerade Mut – trotzdem würde sie ihre Jungfräulichkeit nicht vor ihm verheimlichen. „Wenn ich das mache, bedeutet es ja, dass ich mich dafür schäme und es mir peinlich ist – aber warum sollte es?“, sagt sie beinahe trotzig. „Hast du früh Sex, bist du die Schlampe, bist du spät dran, bist du der nerdige Informatikstudent.“

Wann für sie der richtige Zeitpunkt für das erste Mal ist, weiß Lena selbst nicht. Für sie muss es nicht zwingend in einer Beziehung passieren. Vielleicht auf einer Hausparty, auf der sie einen Jungen attraktiv findet. Dafür scheinen es ihre Freundinnen zu wissen, was normal ist und was nicht. „Es wird genau festgelegt, wie bei der Körperfigur“, sagt sie. „Dabei leben wir heute in einer Welt, in der man fast alles selbst entscheiden kann: Wo ich lebe, als was ich arbeite und wen ich heirate – nur das erste Mal, das soll bitte zwischen 15 und 17 Jahren sein.“

Dass andere Mädchen nicht so taff und selbstbewusst denken können, weiß Lena. Dass sie sich umso mehr unter Druck setzen, desto älter sie werden, und so ein Teufelskreis aus Angst, Druck und Panik entsteht. Auch Lena ertappt sich manchmal dabei, sich zu fragen, warum sie als Einzige von ihren Freundinnen noch Jungfrau ist. In solchen Momenten muss sie sich selbst daran erinnern, dass sie ihr Leben, seine Spielregeln und die damit verbundenen Entscheidungen selbst bestimmt – und niemand sonst. „Und wenn ich die Spielregeln nicht bestimmen kann, spiele ich halt nicht mit“, sagt sie – und da ist es wieder, dieses neckische Lächeln.

*Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.