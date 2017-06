Protzige Abi-Bälle Haltet mal den Ball flach!

Mit meinen Eltern im Schlepptau steige ich aus der U-Bahn und frage mich schon jetzt, wie ich den Abend auf meinen hohen Absätzen überleben soll. Von Weitem sehe ich die Schlange vor dem Gebäude, und wir reihen uns ein. Am Eingang steht ein Türsteher, der uns nach unserer Einladung fragt. Als wir schließlich den großen Saal mit lauter weißen Hussen und goldenen Schärpen über den Tischen und Stühlen betreten, erschlägt mich dieser Protz beinahe. Zum Weglaufen ist es jetzt aber eindeutig zu spät.

Mein Abi-Ball kam mir vor, als ob ich ihn durch einen Instagram-Filter betrachtete, der alles verschönert und die Wirklichkeit verzerrt. Jeder schien zwanghaft einen unvergesslichen Abend haben zu wollen und wirkte steif und aufgesetzt – als ob wir uns verstellen müssten, um einen schönen Abend zu haben.

Ein Mädchen aus meiner Parallelklasse, das sich nie schminkte, hatte heute roten Lippenstift aufgetragen und fuhr sich immer wieder nervös durch die Haare. Jungs, die sonst nur in zerrissenen Jeans und Bandshirts herumliefen, zuppelten an ihren Ärmeln und Krawatten. Meine Mitschüler wirkten verkleidet. Sie schienen sich inmitten dieses glitzernden und edel eingerichteten Saals genauso unwohl wie ich zu fühlen. Mich nervte die verkrampfte Stimmung, die einem der glamouröse Stil der Veranstaltung aufzwängte.

Ich suchte vergeblich nach Authentizität, nach den Menschen mit denen ich die letzten zwei Schuljahre verbracht hatte. Aber das Ganze wirkte wie der Versuch, es den amerikanischen Highschool-Filmen gleichzutun, in denen der Prom zum wichtigsten Abend der Schulzeit hochstilisiert wird – mit einem Grad von Perfektion, der in der Realität gar nicht möglich ist. Das baut nur unnötigen Druck auf.

Ich wollte von Anfang an einen weniger aufgebauschten Ball haben und meldete mich deshalb zu Beginn der 13. Klasse für das Abi-Komitee. Leider hatten meine Mitschülerinnen ganz andere Vorstellungen. Ich wollte eine kleine Location, sie wollten einen großen Saal. Ich fand ein selbst gemachtes Büfett schön, sie wollten ein Drei-Gänge-Menü. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf die Diskussionen und hielt mich raus. Der Ball sollte offenbar durch seine Protzigkeit in Erinnerung bleiben. Das sollte ihn zum schönsten Tag unserer Schulzeit machen – so ein Quatsch.

Ich habe in meinen 13 Jahren Schule viele schöne Tage erlebt.Meinen ersten Auftritt mit dem Darstellendes-Spiel-Kurs, Klassenfahrten oder einfach ganz alltägliche Situationen mit meinen Freunden. Zu spät kommen, weil man der Freundin noch einen Kaffee mitbringt, mitten im Unterricht einen Lachanfall kriegen oder in einer Freistunde spontan Eis essen gehen. Das sind die Situationen, die mir im Gedächtnis bleiben werden – nicht der Abi-Ball. Aber meine Mitschülerinnen wollten etwas „ganz Besonderes“ organisieren.

„Ganz besonders“ bedeutete vor allem ganz schön teuer. Die Karten kosteten am Ende 50 Euro. Allein für meine eigene Karte musste ich sechs Stunden arbeiten. Und was andere für Kleider, Schuhe, Frisur und Make-up ausgaben, ließ mich an der geistigen Verfassung vieler Mitschülerinnen zweifeln. Schon ein Dreivierteljahr vorher war der Abi-Ball im Komitee und im Jahrgang Gesprächsthema Nummer eins. Ständig hörte man vor allem die Mädels über Schuhe, Kleider, Haare und Make-up reden. Sätze wie „Ich habe mein Kleid schon im Internet bestellt, bevor alle weg sind“ oder „Mein Kleid kostet 150 Euro, aber der Abi-Ball ist ja auch nur einmal“ waren Bestandteil vieler Unterhaltungen. Die Jungs waren da eher meiner Meinung: Die meisten hatten keinen Bock, einen schmucken Anzug zu tragen und wären am liebsten einfach in Hemd und Hose gekommen.

Vielleicht war ich an meinem Abi-Ball nicht so wehmütig, weil ich diesen Abend als so unpersönlich empfand. Bier, Wein, Musik und eine kleine Location mit Garten hätten doch gereicht. Grillende Väter, quatschende Mütter und entspannte Lehrer, mit denen man anstößt. Denn dieses Gefühl von Vorfreude, Nostalgie und Zusammengehörigkeit, das man am Ende eines Lebensabschnitts spürt – das braucht keinen Protz, um perfekt zu sein.

Von Sarah Mussil