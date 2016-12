Mit Fortsetzungen ist es ein bisschen wie mit Weihnachtsgeschenken: Die Erwartungen sind hoch, die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, leider auch. Im vergangenen Jahr fieberten „Akte X“-Fans der TV-Rückkehr der verschrobenen FBI-Agenten Mulder und Scully entgegen. Dieses Jahr war es eine vier Folgen kurze neue „Gilmore Girls“-Staffel auf Netflix, die schon lange vor Veröffentlichung für feuchte Fan-Hände sorgte.

Knapp zehn Jahre mussten Anhänger der Kultserie warten. Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit Lorelai und Tochter Rory war riesig. Die Enttäuschung bei vielen Fans hinterher auch. Sie ärgerten sich über das extrem offene Ende, das den Abschluss der Serie markieren soll. Dabei war das alte Ensemble am Set nahezu vollständig wiedervereint, es gab viele clevere popkulturelle Anspielungen, für die die „Gilmore Girls“ einst geliebt wurden. Und auch die Story war voller kleiner Alltags- und großer Lebensabschnittsprobleme, mit denen man sich leicht identifizieren kann. Ob die neue Staffel besser angekommen wäre, wenn Lorelai und Rory nach Paris ausgewandert wären, um ein Café zu eröffnen? Wohl kaum.

Hand aufs Herz: Klar wollen wir wissen, wie es mit unseren Lieblingsserien weitergeht – weil wir uns gerne an die Zeit zurückerinnern, als die Hauptfiguren ein Teil unseres Lebens waren, fast wie echte Freunde. Doch wenn die sich nach langer Funkstille wieder bei uns melden, erkennt man die manchmal nicht wieder. Ein bisschen sowie Lorelai und Rory im Fernsehen.

Leonie Frank & ZiSH

"Friends": Freundschaft in zweiter Generation

Seine erste Ehefrau wird lesbisch, die zweite verschwindet kurz nach der Hochzeit. Doch nach zehn Staffeln On-Off-Liebe findet Ross mit Rachel in „Friends“ sein Glück. Als die Kultserie 2004 abgedreht war, gibt es für alle sechs Freunde ein Happy End.

Doch das muss nicht das Ende sein – schließlich haben die Paare eine Menge Kinder in die Welt gesetzt, die in einem Spin-off die Hauptrollen spielen könnten. Da ist beispielsweise Ben: Der Sohn von Ross und dessen erster Frau Carol hat es nicht leicht. In den Neunzigern mit zwei Müttern aufzuwachsen bereitet Probleme – selbst im modernen New York. Seine Mitschüler mobben ihn. Auch von seinem Vater bekommt er keine Hilfe, denn Ross ist zu beschäftigt mit Frauengeschichten.

Die anderen Nachkommen haben auch zu kämpfen: Monicas und Chandlers Zwillinge finden heraus, dass sie adoptiert wurden. Emma leidet unter Rachels Fashion-Manie. Sie muss Laufstegunterricht nehmen, würde aber lieber Fußball spielen. Die Drillinge von Phoebes Bruder verstehen nicht, warum ihre Mutter doppelt so alt ist wie der Vater. Doch sie treffen sich alle regelmäßig, um über ihre Eltern abzulästern. Natürlich in deren altem Stamm-Café Central Perk.

Johanna Stein

"How I Met Your Mother": Der einsame Barkeeper

Was wären Ted, Marshall, Lily, Barney und Robin ohne den MacLaren’s-Pub? Nicht nur, dass die Hauptcharaktere aus „How I Met Your Mother“ deutlich weniger Alkohol und fettige Burger zu sich nehmen würden. Die New Yorker Bar ist quasi das Hauptquartier der fünf Freunde.

Hier erzählten Ted von seinen meist semi-erfolgreichen Dates, Barney von Aufreißermaschen und Lily und Marshall aus ihrem Eheleben. Im Schatten der Clique arbeitet Carl hinter dem Tresen. Dass der fleißige Barkeeper nicht sonderlich viel Privatleben hat, ist klar: In allen neun Staffeln zapft er Bier und mixt Cocktails. Jeden Tag. Dabei weiß man fast nichts über ihn.

Ein Spin-off könnte in Rückblicken erzählen, wie der gebürtige Isländer von der Insel in den Großstadtdschungel kommt. Zunächst verzweifelt er an den Menschenmassen, versucht sich als Start-up-Unternehmer – und scheitert. Eines Tages entdeckt er eine leer stehende Bar und beschließt, das Lokal zu kaufen. Nun ist er zwar von netten Menschen umgeben, hat aber aber keine Zeit, sie kennenzulernen. Hier könnten Ted, Barney und Co. auf den Plan treten. Sie wollen dem einsamen Barkeeper helfen, endlich Freunde zu finden.

ZiSH/Tim Klein

"Fluch der Karibik": Trunkenbolde auf Wohlfahrt

Wenn Captain Jack Sparrow durch die Welt der „Fluch der Karibik“-Filmreihe torkelt, sind der schmierige Pirat Pintel und sein schlaksiger Neffe Ragetti mit dem Holzauge nicht weit. Mal in der Crew seiner Feinde, mal an der Seite des Captains, tauchen die beiden immer wieder als tollpatschige und trinkfreudige Kerle auf und sind fester Teil der vierteiligen Piratengeschichte. Seit 2003 verfolgen Piratenfans den von Johnny Depp gespielten Captain Jack Sparrow auf seinen Abenteuern.

Er ist entweder auf der Suche nach Reichtum und dem ewigen Leben oder auf der Flucht vor der Indian Trading Company. Die Rolle von Ragetti und Pintel ist spannend, da sie neben ihren schlechten Manieren auch immer wieder in der Bibel lesen. Ein Spin-off könnte offenbaren, dass Ragetti und Pintel eigentlich ein Doppelleben führen und nebenher als Wohltäter unterwegs sind. Immer wenn niemand auf sie achtet, leisten sie verwitweten alten Damen Gesellschaft, lesen Waisenkindern Geschichten vor oder geben Diebesgut zurück – was unter echten Piraten verpönt ist. Leider geht bei einem Abenteuer Ragettis Auge verloren, und ihr Treiben droht aufzufliegen. Wird es den beiden gelingen, Gutpiraten zu bleiben?

Jacqueline Niewolik

"Twilight": Immer Ärger mit den Fabelwesen

Renesmee Cullen ist anders als die anderen Kinder. Wenn sie wütend ist, rottet sie keine Dörfer aus – so wie die unsterblichen Vampirkinder. Renesmee ist zur Hälfte Mensch und damit ein Sonderling in der „Twilight“-Saga von Stephenie Meyer. Ihr Vater, der Vampir Edward Cullen, hat sich in die menschliche Bella Swan verliebt. Vier Bücher und fünf Filme lang schmachtet Edward seine Geliebte an. Er verwandelt Bella erst in einen Vampir, als sie bei Renesmees Geburt zu sterben droht.

Danach will die königliche Vampirfamilie Volturi Renesmee töten, weil sie sie für ein blutdurstiges Vampirkind halten. Der Konflikt wird gelöst – doch Renesmees Geschichte lässt sich gut in einem Spin-off weiterführen: Sie könnte ein unbeschwertes Leben mit ihrer Familie und Werwolf Jacob Black führen, der unsterblich in sie verliebt ist, obwohl Werwölfe und Vampire sich nicht riechen können. Dass Renesmee ein Mischling ist, birgt Konfliktpotenzial. Wegen ihrer menschlichen Bedürfnisse ist sie ihren Eltern nicht ebenbürtig. Wegen der Vampir-Wurzeln hat sie es aber auch in der Werwolf-Familie ihres Freundes schwer. Wie Renesmee mit ihrer Abstammung umgeht, wäre ein Stoff wie gemacht für eine Fortsetzung.

Sarah Franke