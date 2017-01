Mark Zuckerbergs guter Vorsatz für das Jahr 2016 hieß Jarvis. Jarvis ist ein Roboter, der mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Das Gerät kann per Smartphone-Nachricht Toast machen, das Licht ausschalten oder Musik abspielen – Zuckerberg hat ihn selbst programmiert. Es war der bisher anspruchsvollste Vorsatz, den sich der Facebook-Gründer jedes Jahr öffentlich setzt. Zuvor hatte er sich vorgenommen, zwei Bücher pro Monat zu lesen oder Mandarin sprechen zu lernen. Nach Zuckerbergs Angaben hat er seine Ziele immer eingehalten. Wahrscheinlich muss man so konsequent sein, wenn man ein Multimilliarden-Unternehmen aufgebaut hat.

Ansgar Nehls

Bilde dich weiter – mit Youtube-Kanälen

Mehr Wissen – zum Beispiel über Faultiere. Quelle: Foto: youtube.com/zefrank1

Neben Uni, Schule oder Job fehlt meist die Zeit, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die einen sonst noch interessieren. Trotzdem schafft es fast jeder, sich mehrere Youtube-Clips anzuschauen. Warum also nicht die Allgemeinbildung bei Youtube auf Vordermann bringen? Ein paar Minuten pro Tag, zum Beispiel in den kleinen Pausen in der Bib oder auf dem Laptop beim Frühstück reichen schon.

Die Philosophie-Videos „Denker des Abendlandes“ zum Beispiel mit dem Erklärdoktor Harald Lesch sind zwar schon etwas angestaubt, eignen sich aber wunderbar, um endlich einmal einen Einstieg in die Philosophie zu bekommen. Etwas zeitgemäßer sind die Clips auf dem Kanal „Expedition Philosoph“. Die kurzen, animierten Videos erklären mal eben die Zeit oder die Theorien von Martin Heidegger. Und die You­tube-Reihe „True Facts About“ zeigt mit zugegeben etwas abgedrehtem Humor die Eigenarten von den absurdesten Tierarten auf. So kann mit einer halben Stunde Youtube am Tag die Allgemeinbildung aufgefrischt werden. Wissenslücken stopft auch der englischsprachige Kanal „Kurzgesagt – In a Nutshell“: Schwarze Löcher, Masern und nukleare Energie – hier ist für jeden etwas dabei.

Ansgar Nehls

Lass dein Handy los – einmal in der Woche

Ohne Smartphone bleibt mehr Zeit für andere Dinge. Quelle: Foto: Ditfurth

Morgens liegt das Smartphone an der Bettkante, tagsüber vibriert es irgendwo zwischen Bergen aus Ordnern und Büchern auf dem Schreibtisch, und im Bus auf dem Weg zur Schule darf es bei mir natürlich auch nicht fehlen. Schnell Facebook checken, die Mails beantworten und nonstop erreichbar sein. Ganz freiwillig bin ich in ständiger Abrufbereitschaft und fühle mich gezwungen, mindestens einmal pro Stunde auf das Display zu schauen – das nervt.

Deshalb nehme ich mir für dieses Jahr vor, mindestens einen Abend pro Woche mein Smartphone in der Schublade zu lassen. Denn kalifornische Forscher fanden laut dem internationalen Wissenschaftsjournal „PLOS One“ nämlich heraus: Wer zu spät am Abend auf sein Handy schaut, findet dann schlechter in den Schlaf. Wer also nur einen analogen Abend pro Woche einplant, ist am nächsten Morgen ausgeschlafener. Und es schafft Zeit für Dinge, die im digitalen Alltag zu kurz kommen: die angestaubten Bücher auf dem Schreibtisch oder ein Filmabend mit der Familie.

Lea Stratmann

Mehr Abwechslung – geh mal woanders hin

Im Sommer gibt es am Platzprojekt Konzerte. Quelle: Foto: Stratenschulte

Leider bestätigt sich immer wieder, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Auch ich habe mich 2016 besonders oft dabei ertappt, in gefällige Routine zu verfallen: Irgendwie bin doch immer in denselben Bars und Clubs gelandet.

Das soll sich ändern. Ich habe mir vorgenommen, jeden Monat mindestens ein Konzert zu besuchen. Nach längerer Zeit werde ich mal wieder Feinkost Lampe und den Kulturpalast Linden ansteuern. Gleiches gilt für das Apollo-Kino an der Limmerstraße: endlich mal wieder auf blauen Dunst an einem faulen Sonntag in irgendeinen Film gehen.

Mit dem Konzertclub Subkultur in der Nordstadt steht außerdem noch eine neue Location auf meiner Liste, die ich noch nicht besucht habe. Auch wenn sich das Programm eher auf Hard-Rock und Gothic spezialisiert – eine Chance hat der neue Club verdient. Verbunden wird der Besuch mit einer Tour durch die Studi-Kneipen an der Uni.

Wenn es dann draußen wärmer wird, freue ich mich auf Partys und Konzerte am Platzprojekt.

Manuel Behrens

Lies mal wieder – aber dass, was du willst

Schwierig: Ein Buch finden, das fesselnder ist als Netflix. Quelle: Foto: Link Hoang

Es ist immer eine gute Idee, mehr zu lesen. Nicht nur, weil es bildet, die Konzentration und die Fantasie fördert, sondern weil es Spaß macht. Jedenfalls kann es das. Und deswegen ist es keine gute Idee, sich vorzunehmen, den Bücherstapel abzuarbeiten, der drohend seit dem letzten Geburtstag auf dem Nachttisch liegt.

Dabei gibt es so viele Bücher, die fesseln und zu denen man sich nicht zwingen muss. Das kann der großartige Roman „Shantaram“ von Gregory Roberts sein, der von der schier unglaublichen Lebensgeschichte eines australischen Gefängnisflüchtlings in Indien erzählt. Wer keine Zeit hat, ein ganzes Buch zu lesen, für den ist die App „Blinkist“ genau das Richtige. Hier werden Sachbücher aus verschiedensten Kategorien auf wenige Abschnitte verdichtet. Die wichtigsten Aussagen des Buches soll man sich so in nur 15 Minuten aneignen können.

Wer nicht weiß, welches Buch er sich als nächstes greifen soll, findet Hilfe auf Twitter: Unter den Hashtags #AmReading, #BookLovers oder #GoodReads gibt’s jede Menge Tipps.

Ansgar Nehls

Finde einen Sport – der dir Spaß macht

Mehr Sport machen – diesen Neujahrsvorsatz teile ich wahrscheinlich mit vielen anderen. So richtig klappen will es bei mir meistens jedoch nicht. Vielleicht, weil ich Joggen und ständige Fitnessstudiobesuche einfach langweilig finde. Jetzt soll endlich mal ein Sport her, bei dem Spaß mit meinen Mitspielern im Vordergrund steht. So wie bei Headis. Was tun, wenn der Bolzplatz im Freibad belegt ist und man trotzdem spielen will? Dann funktionieren wir eben die Tischtennisplatte um – und so entstand Headis. Erfunden wurde der Sport von einem Studenten. Zwei Spieler stehen sich an der Platte gegenüber und versuchen, sich einen Gummifußball per Kopf zuzuspielen. Dabei ist alles erlaubt, solange nur der Kopf das Spielgerät berührt.

Außerdem möchte ich mich beim Ultimate Frisbee richtig austoben. Zwei Mannschaften versuchen dabei die Frisbee in das Spielfeld des anderen Teams zu befördern. Neben Ausdauer ist hier Teamgeist gefragt. Das scheint das Richtige zu sein, denn auf einsame Joggingrunden habe ich keine Lust.

Anna Beckmann

Schmeiß nicht so viel weg – diese Apps helfen

So soll der Mülleimer dieses Jahr nicht aussehen. Quelle: Foto: dpa

Pro Jahr schmeißt laut einer Studie der Universität Stuttgart jeder Bürger 82 Kilo Lebensmittel weg – das sind zwei vollgepackte Einkaufswagen. „Bei mir ist das weniger“, denke ich protestierend. Doch es summiert sich: Druckstellen bei Bananen und Äpfeln schneide ich großzügig heraus, der abgelaufene Joghurt landet im Mülleimer. Das schlechte Gewissen kommt in mir hoch: Die 82 Kilo will ich dieses Jahr nicht im Mülleimer versenken.

Hilfe gibt es von Apps, die auf Nachhaltigkeit setzen. Zum Beispiel Too Good To Go: Dort registrieren sich Restaurants, die ihre Reste günstig anbieten, statt sie wegzuwerfen. In Hannover gibt es bisher nur ein Restaurant, das dabei ist, in Hamburg machen bereits 20 Restaurants mit. Eine andere Möglichkeit, Lebensmittel vor der Tonne zu retten, bietet die App FoodLoop. Sie zeigt an, welche Lebensmittel in welchem Supermarkt bald ablaufen. Die App ist noch in der Testphase. Deshalb werde ich vorerst bei mir zu Hause anfangen – und Bananen mit ihren Druckstellen essen, statt sie wegzuschmeißen.

Sarah Seitz