Hannover. In der Hand hält Tanja Fisse die kleine Fernbedienung, mit der sie zur nächsten Powerpointfolie schaltet. Für den Vortrag trägt die 27-jährige Masterstudentin einen eleganten rosafarbenen Blazer. Eine Szene, wie es sie täglich in zig Uni-Seminaren gibt. Ungewöhnlich ist allerdings das Thema der Forschung: Helene Fischer. Die Studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) beschäftigten sich ganz ernsthaft zwei Semester lang mit Deutschlands bekanntester Schlagersängerin.

In Hannovers Vorlesungsverzeichnissen finden sich neben dem Helene-Fischer-Seminar allerhand weitere kuriose Kurse. Zur Bildergalerie

Was sich zunächst wie ein Spaßprojekt anhört, war ein Jahr lang Uni-Alltag und harte Arbeit für acht Studenten des Instituts für Journalistik und Kommunikation (IJK). Professor Helmut Scherer, der sich das Seminarthema überlegt hat, sagt: „Helene Fischer ist allgegenwärtig.“ Also ein ideales Forschungsthema für die beiden Studiengänge Medienmanagement und Medien und Musik. „Damit müssen wir uns einfach beschäftigen“, sagt Scherer.

Seine Studenten analysierten die deutsche Schlagersängerin und wollten vor allem eins herausfinden: Warum werden Menschen Helene-Fischer-Fans? Wie hat sie es geschafft, Stadien zu füllen und vom Teenager bis zur Oma alle Generationen zu ihren Konzerten zu locken?

Das wollten die Studenten mit einem anonymen Online-Fragebogen herausfinden, den sie in sozialen Netzwerken und Fan-Foren teilten. 364 Fans nahmen teil und gaben preis, welchen Stellenwert Helene Fischer in ihrem Leben einnimmt. Die Befragten mussten unter anderem den Satz „Ich bin Fan von Helene Fischer, weil ...“ vervollständigen. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, sie geben aber trotzdem einen interessanten Einblick in das Innenleben ihrer Anhängerschaft.

Fansein um Anschluss zu finden

Das Ergebnis: Zwar beeinflussen Interessen und soziale Kontakte die Beweggründe der Fans. „Ein viel wichtigerer Faktor ist aber das Selbstwertgefühl“, sagt Tanja, die vor dem Projekt kein Fischer-Lied außer „Atemlos“ kannte. Wer mit sich selbst unzufrieden ist, versuche durch das Fansein Anschluss zu finden und seiner Lebenslage zu entfliehen.

Nicht erklären konnten sich die Studenten dagegen, wieso auch hochkulturell Interessierte wie Opern- und Theatergänger Helene-Fischer-Platten hörten. „Das könnten vielleicht ironische Motive sein“, sagt Tanja. In Zeiten von Hipsterbärten und Brillen mit fensterdickem Glas ist schließlich alles möglich.

Spätestens, wenn es um ironische Motive geht, wird klar: Die Studenten forschen aus wissenschaftlichem Interesse – Fans sind sie nicht. „Am Anfang haben viele Freunde gefragt: ‚Hä? Wieso machst du das?‘“, sagt Tanja. Doch auch wenn die Masterstudentin und ihre Kommilitonen selbst nicht bei „Und morgen früh küss’ ich dich wach“ mitträllern, interessiert sie, was hinter dem Phänomen Helene Fischer steckt.

Es gibt drei Gruppen Fischer-Fans

In ihrer Forschung kategorisieren die IJK-Studenten die Helene-Fischer-Fans in drei Gruppen. Dabei benennen sie jede nach einem Fischer’schen Songtitel. Fantyp 1 ist der passive oder auch der „Liebe einfach so“-Fan. In der Gruppe finden sich die meisten Männer und Menschen in Beziehungen – für die Studenten ein Indiz, dass dieser Typ häufig über die Partnerin zum passiven Fan wird.

Der „Ich will immer wieder dieses Fieber spür‘n“-Fan dagegen entscheidet sich aktiv für Helene Fischer, kauft CDs, besucht Konzerte. „Das Fansein ist aber nicht der Lebensmittelpunkt“, sagt Frederik Timme. Noch einen Schritt weiter gehtTyp 3: die Helene-Doubles. Diese Fans beschreibt am besten der Song „Auf der Suche nach mir“. Für die vornehmlich weiblichen Anhänger ist die Schlagerqueen ein Idol. Typ 2 ist mit 53 Prozent am häufigsten vertreten, gefolgt von Typ 1 mit 29 Prozent. Hardcore-Fans, wie Typ 3, stellen 18 Prozent bei der Umfrage.

Masterstudentin Tanja zählt sich selbst zu keiner der drei Fan-Typen. Allerdings ist sie vom Saubermann-Image von Helene Fischer beeindruckt. „Sie ist wirklich eine positive Person“, sagt die Studentin. Dass ihre Freunde die Forschungsarbeit belächeln, ignoriert sie einfach. Den Helene-Fischer-Hardcorefangruppen bei Facebook sei sie außerdem nur für das Projekt beigetreten. Jetzt, wo die Ergebnisse ausgewertet sind, schaut sie fast gar nicht mehr in die Foren. Und wenn, dann nur zu Forschungszwecken.

Johanna Stein