Marten, sind Ereignisse wie der Aufstieg der AfD oder die Wahl von Donald Trump aus künstlerischer Sicht fruchtbar für die Punkszene?

Nein, das ist erst mal für niemanden gut.

Und für euch als Inspiration?

Nein. Nee. Ich find das nicht gut. Letztendlich geht’s darum, voranzukommen und dieses ganze blöde Gequatsche von „Scheinasylanten“ und brennende Flüchtlingsheime, das hatten wir schon Anfang der Neunziger. Aber ob sich wegen dieser Umstände mehr Leute dem Punk zuwenden ...

In den vergangenen Jahren sind mit Kmpfsprt, Adam Angst oder Marathonmann viele neue deutschsprachige Punkrock-Bands nachgerückt. Warum erlebt die Szene gerade so einen Aufschwung?

Als wir angefangen haben, war es noch schwer verpönt, auf Deutsch zu singen. Das Label „Deutschpunk“ war eher den Niederen zugeordnet. Von wegen: Phrasen dreschen und Bier saufen. Aber uns ging es immer darum, dass man „intelligenten“ und „dummen“ Punk nicht trennen muss. Das ist alles Punk.

Es gibt Turbostaat schon seit 16 Jahren. Fühlt ihr euch damit schon dem alten Eisen zugehörig?

Das müssen die Leute entscheiden. Aber vor ein paar Tagen standen Leute in der ersten Reihe, da dachte ich: „Wir haben wahrscheinlich geprobt, als du zur Welt gekommen bist.“ Man erwartet nicht, dass immer noch junge Leute kommen.

Ihr seid regelmäßig in Hannover. Ist die Stadt für euch eine von vielen Tourstationen oder habt ihr Verbindungen zu Szene oder Clubs?

Wir hatten schon mit Bands vor Turbostaat einen Draht nach Hannover und haben in der Wohnwelt in Wunstorf oder im UJZ Korn gespielt.

Von Manuel Behrens

Am Sonnabend, 10. Dezember, spielen Turbostaat um 20 Uhr in der 60er-Jahre-Halle der Faust, Zur Bettfedernfabrik 3. Der Eintritt kostet 20 Euro an der Abendkasse.