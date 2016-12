Worauf wir uns 2017 freuen

Mehr erleben

Niedersachsen hat im bundesweiten Vergleich die wenigsten Feiertage – 2017 kommen immerhin zwei hinzu. Zum 500-jährigen Jubiläum wird der Reformationstag (31. Oktober) einmalig zum Feiertag erklärt, dazu gibt’s noch einen Brückentag am Montag. Gut für Schüler.

Im Oktober wird Hannover zum Zentrum der Poetry-Slam-Szene: Bei den deutschen Poetry-Slam-Meisterschaften vom 24. bis 28. Oktober werden in Teams und im Einzelwettbewerb die besten Texter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ermittelt. Der Vorverkauf startet Neujahr.

In einem Jahr ohne sportliche Riesenevents wie Olympia oder eine Fußball-WM bleibt Zeit für Randsportarten: So wird am Montag, 2. Januar, das Finale der immer beliebter werdenen Darts-WM ausgeworfen. Weiter geht’s zwischen dem 11. und 16. April in Hamburg: Dort geht es um die Weltmeisterschaft im Tischfußball . Für Hannoveraner: Das ist nichts anderes als Krökeln.

Endlich wieder Bayern München statt Sandhausen? 2017 könnte das Jahr werden, in dem Hannover 96 wieder in die Bundesliga aufsteigt. Bisher sieht es gut aus. Nach der Hinrunde steht 96 auf einem Aufstiegsplatz – und Tabellenführer Braunschweig wird auch noch eingeholt.

Einfach mal in die Luft gehen. Im März eröffnet endlich der Trampolinpark Superfly in Bothfeld-Vahrenheide. 34 000 Facebook-Fans warten seit Ende 2015 auf die Eröffnung. Neben jeder Menge Trampoline gibt’s auch 3-D-Dodgeball – die Trampolin-Variante des Schulsportspiels.

Mehr sehen

Das wurde auch Zeit: „Sherlock“ ist endlich zurück. An Neujahr gibt es zum Ausnüchtern die erste Folge der vierten Staffel –„The Six Thatchers“ in England und in Deutschland zum Download im iTunes-Store. Die deutsche Fassung soll voraussichtlich wieder an Ostern in der ARD laufen.

Matthias Schweighöfer geht in Serie: In der Amazon-Produktion „You are Wanted“ spielt er einen Hotelmanager, dessen digitale Identität bei einem Hackerangriff gefälscht wird. Seine Familie wird bedroht, die Polizei fahndet nach ihm. „You are Wanted“ startet im März.

Nach der Unterbrechung der siebten Staffel von „The Walking Dead“ wird die Zombie-Serie im Februar fortgeführt. Im Original geht die Serie am 12. Februar weiter, in Deutschland läuft die neue Folge am 13. Februar beim Pay-TV-Sender Sky.

Es ist so weit: Im Sommer 2017 kommt endlich der Winter. Zumindest in der siebten Staffel „Game of Thrones“ . Das Fantasy-Epos bewegt sich in den nächsten sieben Folgen auf den Showdown zu. Zu sehen ist die siebte Staffel bei Sky, einen genauen Starttermin gibt es aber noch nicht. Nur eines ist klar: Es wird wieder blutig.

Dass am 15. Dezember 2017 mit „Star Wars 8“ die Science-Fiction-Saga weitergeht, ist keine Überraschung. Auch sonst wird es nicht an spannenden Sequels mangeln: Zur Auswahl stehen unter anderem „Transformers 5“, „Fluch der Karibik 5“ und „Fast & Furious 8“.

Mehr lesen

Wer nicht genug von der magischen „Harry Potter“-Welt bekommen kann, wird auch im nächsten Jahr wieder von J. K. Rowling mit Lesestoff gefüttert. Im Januar erscheint das Drehbuch zu „Phantatische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ endlich auch auf Deutsch. Darauf einen Schokofrosch.

Vor zwei Jahren gelang Jojo Moyes mit „Ein ganzes halbes Jahr“ ihr Durchbruch. Nun legt sie im Januar einen neuen Roman nach. Fans können auch bei „Im Schatten des Lichts“ auf große Gefühle hoffen.

Mehr reisen

Einmal am Tag fährt mit dem neuen Bahnanbieter Locomore eine günstige Alternative von Stuttgart nach Berlin und zurück – mit Halt in vielen Uni-Städten. Ab Hannover geht’s ab 10 Euro in die Hauptstadt. Locomore will im nächsten Jahr außerdem die Strecke nach München verlängern. Geplant ist außerdem eine Verbindung von Köln nach Berlin.

Ein kostenloses Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag? Damit will die EU junge Menschen wieder für Europa begeistern. Wann und wie genau das Ticket kommt, steht aber noch nicht fest. Dafür muss erst geklärt werden, wie viel von den 50 Millionen Euro für das neue Erasmus-Plus-Programm für das geschenkte Ticket ausgegeben werden sollen.

Wer günstig reisen will, kann auch die neuen internationalen Verbindungen von Flixbus testen. Busfahrten nach Stockholm (ab 44 Euro), Wien (29 Euro) oder Paris (33 Euro) verlangen aber auch eine Menge Sitzfleisch.

Mehr wissen

Noch mal Glück gehabt: Auch 2017 dürfen Studenten digitale Unterrichtsmaterialien verwenden . Durch einen Streit um die Urheberrechte der Texte hätten Studis bald wieder am Kopierer Schlange gestanden, um das Material analog zu vervielfachen. Bis zum Herbst gilt jetzt eine Übergangslösung.

Mehr hören

Zugegeben, die Abschiedsfolge des „Neo Magazin Royale“ für Dendemann war ziemlich großartig. Schade ist es trotzdem, dass der Rap-Titan an Jan Böhmermanns Seite aufhört. Dafür gibt es im kommenden Jahr dann hoffentlich das lange versprochene neue Album.

Das Highlight vieler Elektro-Fans dürfte im kommenden Jahr wohl erneut das „Sonne, Mond und Sterne“-Festival vom 12. bis 14. August in Süd-Thüringen sein. Schon bestätigt sind Major Lazer, Marteria und Felix Jaehn.

Für das „Open Flair“-Festival vom 9. bis 13. August im beschaulichen Eschwege sind unter anderem Billy Talent, Alligator, SDP und die Antilopen Gang angekündigt.

Eine Nummer größer geht es auf dem „Hurricane“ zu: In Scheeßel spielen zwischen dem 23. und 25. Juni Green Day, Linkin Park und Casper als Headliner. Noch gibt es Tickets. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter 2017 endlich einmal mitspielt.

Mehr tragen

Das Online-Bilderalbum und soziale Netzwerk Pinterest hat die Mode seiner Nutzer in den vergangenen Monaten analysiert und damit ein Trendbarometer für 2017 ermittelt. Danach kommen T-Shirts mit Statements zurück. Egal ob politisch oder nachdenklich – ein Slogan muss mit.

2017 wird wohl ein grelles Jahr. Von Magenta bis Fuchsia, egal ob Hose oder Hut – wer sich traut, trägt im kommenden Jahr Pink .

Schlicht war gestern. Die Pailletten kommen wieder. Die funkelnden Plättchen sind nun nicht mehr nur auf dem Partykleid erwünscht, sondern auch im schlichten Alltagsoutfit.

Mehr zocken

„Pokémon Go“ war das Trendspiel des Jahres. „Super Mario Run“ könnte nun sein Nachfolger werden. Beim Start auf den iOS-Geräten wurde der hüpfende Kult-Handwerker mit dem Schnauzbart schon häufiger heruntergeladen als einst Pokémon. Im kommenden Jahr erscheint es auch für Android.

Von Jeffrey Ji-Peng Li, Lea Stratmann, Nina Hoffmann, Anna Beckmann, Theresa Kruse, Manuel Behrens, Ansgar Nehls