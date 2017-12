Willy Nachdenklich: 1 Phänomen vong Erfolg her

Hallo, Willy Nachdenklich, 2015 haben Forscher aus Kanada eine Studie veröffentlicht, die besagt: Es gibt einen Zusammenhang zwischen niedriger Intelligenz und der Begeisterung für augenscheinlich tiefgründige Zitate und Kalendersprüche. Deine Arbeit besteht zum Großteil aus dem Erstellen solcher Memes. Ärgert Dich das?

Ne, das ärgert mich nicht, im Gegenteil. Ich würde jetzt nicht pauschal behaupten, dass jeder, der ernsthaft solch tiefgründige Sprüche postet, eine niedrige Intelligenz vorzuweisen hat. Aber dennoch fiel mir des Öfteren auf, dass es nicht unbedingt die geistreichsten Menschen sind, die die Facebook-Timeline mit Sprüchen dieser Art fluten.

Auf Deiner Facebook-Seite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ postest Du regelmäßig auch Leserbriefe von wütenden Nutzern, die sich über Deine Schreibweise aufregen. Kannst Du das nachvollziehen?

Leserbriefe dieser Art erhalte ich eben zumeist von den oben angesprochenen, meiner Meinung nach nicht so geistreichen Leuten, was sich in ihrer wütenden Ausdrucksweise widerspiegelt. Aber die Seite lebt ja auch ein wenig von Leuten, die diese Art der Satire nicht verstehen. Von daher bin ich schon froh, dass ich ab und an wütende Mails bekomme.

Findest Du, dass Rechtschreibung überbewertet ist? Sollte nicht jeder so schreiben dürfen, wie er es gerne möchte? Dann müsste man vor Diktaten in der Schule auch keine Angst mehr haben.

Ne, also ’ne ordentliche Rechtschreibung und Ausdrucksweise finde ich in der Tat wichtig. Meine Seite soll ja auch keine Rebellion gegen die deutsche Rechtschreibung sein. Sie ist aus einem Quatsch heraus entstanden, und so soll es auch bleiben. Und ich denke, die meisten Leute können das auch gut differenzieren.

Gibt es für die „Vong“-Sprache überhaupt Regeln?

Mmh, nein, eigentlich überhaupt nicht. Am besten funktioniert sie allerdings, wenn man die Rechtschreibfehler mit Bedacht einsetzt und nicht jedes Wort auf Teufel komm raus bis zur Unkenntlichkeit falsch schreibt.

Vor Kurzem wurde „I bims“ zum Jugendwort des Jahres gekürt und vor allem Dir zugeschrieben. Du hast, ganz bescheiden, auf Rapper Money Boy verwiesen, der die Vong-Sprache schon vor Dir geprägt hat. Versteht ihr euch gut?

Mit Money Boy hatte ich bisher überhaupt keinen Kontakt. Ich war großer Fan seines Facebook-Auftritts und habe eben sein „i bims“ und die „1“, anstatt „ein“ zu schreiben, auf meine Seite mit übernommen und diese Ausdrücke in meine Sinnsprüche mit einfließen lassen.

Neben Kalendersprüchen und Memes hast Du auch ein Buch mit Kurzgeschichten veröffentlicht. Die meisten sind recht absurd. Woher nimmst Du die Inspiration?

Meist aus den Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens, da diese, wenn man genau darüber nachdenkt, an sich schon so absurd sind, dass sich die Geschichte, die daraus resultiert, fast schon alleine schreibt.

Mit Deinem Buch „1 gutes Buch vong Humor her“ bist Du nun auf Lesetour. Am Mittwoch und Donnerstag liest du in Hannover, wo bekanntlich das beste Hochdeutsch gesprochen wird. Spürst Du Druck vor dem strengen Publikum?

Haha, den Gedanken hatte ich tatsächlich schon direkt an dem Tag, als die Lesungen dort gebucht wurden. Aber unter Druck entstehen ja bekanntlich auch Diamanten – vong daher bin ich da guter Dinge das es dort 1 supper Lesung wird :)

Weihnachten steht vor der Tür, und zu einem Geschenk gehört auch eine Weihnachtskarte. Was kann man auf jeden Gruß schreiben – egal, ob für den Freund, die Eltern oder Oma und Opa?

Kaum zun glaubem aber wahr – umser Jesus wird heut 2017 Jahr – umd zu den sein Wiegemfeste – wümsche ich dir nur des beste.

Interview: Manuel Behrens

Am Mittwoch und Donnerstag liest Willy Nachdenklich im Chéz Heinz, Liepmannstraße 7b, aus seinem Buch. Los geht's jeweils um 21 Uhr, die Karten kosten 20 Euro.