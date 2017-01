Smog-Gedicht wird zum Hit

Der chinesische Chirurg Zhao Xiaogang landete mit seinem Smog-Gedicht einen Internet-Hit. In dem satirischen Gedicht zeigt er die Gefahren von Smog auf und warnt vor Lungenkrebs. Zeilen wie „meine Leute kriechen in eure Organe und Körper“ finden Anklang bei Tausenden wütenden Chinesen, die sich um ihre Gesundheit sorgen. Seit Wochen hängen die Smog-Wolken wieder besonders tief. Laut der Universität Kalifornien sterben jährlich rund 1,6 Millionen Menschen in China durch Smog.

Großer Aufriss für Weltrekord

Einen Platz im Guinnessbuch zu landen ist manchmal leichter als gedacht. Der Australier Shayne Barwick (46) spielte dafür drei Tage ununterbrochen Boule. Tatsächlich hätte für den Weltrekord schon eine Minute gereicht. Beim Durchlesen des Guinness-Regelwerks verwechselte er das Alter eines dort verzeichneten Spielers (73) mit der Dauer eines vermeintlichen Weltrekords. Erst nach 73 Stunden Boule in gleißender Hitze fand er heraus, dass es bisher gar keinen Rekord gab.

Satire der BBC sorgt für Aufruhr

Im eineinhalbminütigen Clip „Real Housewives of ISIS“ parodieren verschleierte Frauen das Leben als Ehefrauen von IS-Terroristen, die etwa auf Instagram-Fotos mit Sprengstoffgürteln posieren. Der Sketch hatte eine breite Diskussion entfacht. Bei Facebook waren sich zahlreiche User uneinig, ob es in Ordnung ist, sich über das Thema lustig zu machen. Die BBC hat nun versucht, die Gemüter zu beruhigen: Es sei nur ein einmaliger Clip gewesen, der nicht fortgesetzt werde.