Eisskaten über toten Fischen

In Japan macht man gerne mal mit skurrilen Aktionen und überdrehten Unterhaltungsshows auf sich aufmerksam.

Etwas über das Ziel hinaus geschossen ist jetzt der Freizeitpark „Space World” in Kitakyushu. Dort hat man 5000 gefrorene Fische in eine Eislaufbahn eingearbeitet und einige der Tiere in Pfeilform oder zu Wörtern angeordnet. “Hello” aus toten Fischen – wer das makaber findet steht nicht alleine da. Der Freizeitpark erntete einen Shitstorm in den sozialen Medien und die Eislaufbahn musste vorübergehend geschlossen werden. Das Eis wird nun innerhalb einer Woche aufgetaut. Den Fischen wird nicht mehr zu helfen sein, aber immerhin kündigte Unternehmenschef Toshimi Takeda eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der toten Tiere an.

Alle wollen Jan und Olli

Der Podcast „Fest und flauschig“ von Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört für viele zum Sonntag einfach dazu. Am 19. Dezember haben Fans die Gelegenheit die beiden Entertainer live zu sehen. „Janolli – der große Weihnachtszirkus“ heißt die Show, bei der eine Folge des Podcasts vor Publikum in Berlin aufgezeichnet wird. Der Kartenverkauf begann gestern um 13 Uhr. Wenig später twitterte Jan Böhmermann: „Ausverkauft in 90 Sekunden.“

Tim Wegener