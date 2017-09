Mann sieht im Drogenrausch Engel

Im Drogenrausch hat sich ein 20-Jähriger in Ostthüringen auf eine Straße gesetzt, um Engel zu fotografieren. Besorgte Autofahrer hatten den verwirrt wirkenden jungen Mann an den Straßenrand begleitet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wollte aber immer wieder zurück zu den Engeln.

Ein Drogentest ergab, dass er nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch Cannabis und Crystal genommen hatte. Nun wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.