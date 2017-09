Welche Partei hört deine Musik?

Welche Partei am besten zum persönlichen Musikgeschmack passt, kann man jetzt mit dem Musik-O-Mat herausfinden. Dafür hat der Streamingdienst Deezer die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Linke, Bündnis 90/Grüne und FDP nach ihren Lieblingsliedern gefragt. Auf Musik-O-Mat.com gilt es nur, neun Fragen, wie etwa „Welcher Song bringt dich beim Sport auf Touren?“, zu beantworten. Wer sich für „Sexy and I Know It“ von LMFAO entscheidet, könnte mit Martin Schulz joggen gehen. Dagegen braucht die Die Linke-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht mit "Red Flag von Billy Talent ordentlich Wumms auf die Ohren. Am Ende wird ausgerechnet, mit welcher Partei man – musikalisch – am besten harmoniert.

Hier geht's zum Test: musik-o-mat.com