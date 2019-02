Braunlage

Sonne satt, das erste Mal in diesem Jahr im Straßencafé sitzen: Während es am Wochenende einen Vorgeschmack auf den Frühling gibt, liegt auf den höchsten Bergen in Niedersachsen noch Schnee.

Ob im Harz jedoch angesichts von prognostizierten Temperaturen im zweistelligen Bereich noch Skifahren möglich ist, ist derzeit noch unklar. Viele Pisten und Loipen im Oberharz seien in den vergangenen Tagen zwar noch offen gewesen, an diesem Wochenende müssten Wintersportler aber womöglich eine kleine Zwangspause einlegen, hieß es vom Harzer Tourismusverband.

Eine Sprecherin sagte, Skifahrer und andere Sportler sollten sich vor der Anreise unbedingt auf der Internetseite des Tourismusverbands informieren.

Der Deutsche Wetterdienst verspricht für Samstag und Sonntag, dass die Temperaturen in Niedersachsen auf mehr als 14 Grad steigen. Außerdem ist bis einschließlich Montag Sonne satt angekündigt. Bereits am Freitag stieg das Thermometer an der Küste auf bis zu 12 Grad, auf den ostfriesischen Inseln war es etwas frischer.

Wann und wo am Wochenende im Harz noch

Wintersport möglich ist, ist deswegen ungewiss. Am Donnerstag waren auf dem Wurmberg bei Braunlage bei Schneehöhen von bis zu 35 Zentimetern noch die meisten Pisten geöffnet. Auch in St. Andreasberg und auf Torfhaus waren noch Abfahrten präpariert. In mehreren Orten war zudem auch Langlauf noch möglich.

Auf dem Brocken gab es bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt noch knapp zwei Meter Schnee - dort ist Wintersport allerdings nicht gestattet. Der mit 1141 Metern höchste Berg des Harzes liegt komplett im Nationalpark.

dpa