Neue Wander- und Radroute am Great Barrier Reef geplant

Aktuelles Australien-Reise - Neue Wander- und Radroute am Great Barrier Reef geplant Australien ist bald um eine spektakuläre Wanderroute reicher. Parallel zum Great Barrier Reef und mit Blick auf den Ozean wird die Strecke künftig Palm Cove und Port Douglas miteinander verbinden.

Am Great Barrier Reef in Australien soll eine neue Wander- und Fahrradroute entstehen, die Aussicht auf den Ozean bietet. Foto: Vince Sofia/Tourism and Events Queensland