nicko cruises ist ein führender Kreuzfahrt-Anbieter in Europa. Mit seiner ebenso modernen wie komfortablen Fluss-Flotte ist das Unternehmen in mehr als zwanzig Ländern aktiv. Mit 28 Schiffen, die auf 27 Gewässern kreuzen, 61 unterschiedlichen Routen und rund 650 Abfahrten setzt der Stuttgarter Spezialist für Kreuzfahrten seinen Expansionskurs weiter fort: In der Saison 2019 erwartet die Gäste von nicko cruises wieder viel Neues auf den schönsten Flüssen der Welt – unter anderem neue, modernisierte Schiffe, zusätzliche Reiserouten und neuartige Erlebnisse in bekannten Regionen in Form von Event- und Themenkreuzfahrten. Für 2019 bietet nicko cruises seinen Gästen – bei gewohnt gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und gesteigerter Produktvielfalt – noch mehr Modernität, Individualität und Flexibilität.

Etwas ganz Besonderes für Langzeiturlauber ist beispielsweise die einmalige, 29-tägige große Europakreuzfahrt mit MS MAXIMA von Passau über das Donaudelta und Amsterdam nach Köln. Ab der Saison 2019 bietet nicko cruises mit dem Expeditionsschiff WORLD EXPLORER zudem 16 Hochsee-Routen an.

Kreuzfahrtschiff ist das ideale Reisemittel

Klein und innovativ bietet der deutschsprachige Hochseekreuzer Komfort auf Fünf- Sterne-Niveau für maximal 200 Passagiere. Von 105 Crewmitgliedern umsorgt, wird ein familiäres Ambiente an Bord gewährleistet, das viele Hochseereisende auf großen Schiffen vermissen. Das moderne Expeditionsschiff mit einer Länge von nur 126 Metern kann durch seine geringe Größe „ausgetretene Pfade verlassen“ und dort fahren, wo andere Hochseeschiffe an ihre Grenzen stoßen; so ankert WORLD EXPLORER zum Beispiel mitten im Herzen von London an der Tower Bridge. Die Fahrgebiete reichen von Transatlantik- Routen über Westeuropa und das Mittelmeer bis hinauf ins Baltikum und Nordland. Komfort und das individuelle Reiseerlebnis der Passagiere stehen dabei stets an erster Stelle – auf der Hochsee wie auf dem Fluss. Auf den attraktiven Landausflügen stehen Audio-Sets zur Verfügung, sodass die Teilnehmer den informativen Vorträgen der Reiseführer zu den kulturellen Highlights entspannt folgen können. So lernen die Gäste Menschen und Kulturen verschiedener Länder hautnah kennen. Das abwechslungsreiche kulinarische Angebot an Bord rundet das Reiseerlebnis ab.

Malerisch: Verschiedenfarbig gestrichene Häuser säumen die Küste von Portofino. Quelle: nicko cruises Schiffsreisen GmbH

Dank der großen Produktvielfalt findet bei nickocruises jeder die passende Reise, individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der „Best Ager“ abgestimmt. Die Schiffe der Flotte entsprechen alle einem Vier- bis Fünf-Sterne-Standard in der Landhotellerie nach deutschen Maßstäben.

