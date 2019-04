Was für eine rührende Geste: Die Spieler des 1. FC Köln haben sich vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV in der 2. Liga mit besonderen T-Shirts warm gemacht. Die Köln-Profis wünschen darauf dem Vater von Trainer Markus Anfang, der am Mittwoch im Stadion einen Herzinfarkt erlitten hatte, alles Gute.