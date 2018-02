DFL bestätigt: Noch keine Entscheidung über 50+1

Die DFL hat noch keine Entscheidung über den Antrag von Martin Kind zur 50+1-Ausnahmeregelung bei Hannover 96 getroffen. Das bestätigte die Deutsche Fußball Liga. "Das Präsidium wird sich damit in seiner turnusmäßigen Sitzung am kommenden Montag befassen", heißt es in einer Pressemitteilung.