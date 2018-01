Indians fliegen auf die Klappe

Die Generalprobe fürs Derby am Sonntag gegen die Scorpions haben die Hannover Indians vergeigt. Das Team von Trainer Lenny Soccio unterlag den Saale Bulls Halle in der Eishockey-Oberliga am Freitagabend mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Wenn schon nicht das Ergebnis, so war wenigstens die Besucherzahl schön: 2222 Zuschauer sahen die Partie am Pferdeturm.