Indians gehen in Tilburg wieder einmal leer aus

Hannover. Die schlechte Nachricht vorab: Die Hannover Indians müssen im restlichen Saisonverlauf in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga noch einmal gegen die Tilburg Trappers spielen. Die gute Nachricht: Diese Partie findet zu Hause statt. Denn in den Niederlanden gab es für die Hannoveraner erneut nichts zu holen. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio verlor am Freitagabend mit 1:3 (0:0, 0:3, 1:0).

Immerhin: So knapp wie am Freitagabend ging es aus Sicht des ECH noch nie zu. Im 1. Drittel agierten sie auf Augenhöhe und gingen mit einem torlosen Remis in die Pause. Im Schlussdrittel waren sie das weitaus bessere Team und nach dem 3:1-Ehrentreffer durch Igor Bacek (49. Minute) sogar dem Anschlusstor nahe. Chancen von Robby Hein, Branislav Pohanka und Dennis Arnold blieben aber ungenutzt – zum Teil auch weil Trappers-Keeper Ian Meierdres glänzend reagierte.

Der Mittelabschnitt wurde den Gästen jedoch zum Verhängnis, sie lagen nach 40 Minuten mit 0:3 zurück. Ryan Collier (27.) traf in Überzahl zum 1:0, Kevin Bruijsten (29.) ließ nach einer starken Einzelleistung von Reno de Hondt das 2:0 folgen. Ein Fehler von Patrick Golombek, der im Tor den Vorzug von Sebastian Albrecht erhielt, leitete das 3:0 von Bruijsten (40.) ein.

Mit ihrem mit Abstand stärksten Spiel in Tilburg gehen die Indians in das nächste Heimspiel. Am Sonntag (19 Uhr) sind die Füchse Duisburg zu Gast. Weiterer Hoffnungsschimmer: Lasse Uusivirta stand in Tilburg nach seiner Verletzung wieder auf dem Eis, der Abwehr-Finne ist aus dem Team nicht wegzudenken.

Von Stephan Hartung