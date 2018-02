Scorpions und Indians verlieren erneut

So wird das nichts mit dem Heimvorteil in den Play-offs der Eishockey-Oberliga: Sowohl die Hannover Scorpions als auch die Hannover Indians sammelten am Wochenende jeweils nur einen Punkt. Die Scorpions verloren am Sonntag mit 2:3 nach Verlängerung gegen Halle, die Indians unterlagen 0:5 in Essen.