Wer darf heute im Eis-Derby jubeln?

Hannover. Vorrangig geht um einen Sieg gegen den Nachbarn im vermutlich letzten Derby vor der Sommerpause. Zusätzliche Spannung erhält die Partie durch die Tabellenkonstellation. Die Scorpions sind Dritter der Meisterrunde und haben fünf Zähler Vorsprung auf das punktgleiche Trio Duisburg, Leipzig und Indians. Ziel für alle ist es, den vierten Platz zu belegen.

Er bedeutet den Heimvorteil in den Play-offs, wenn es sofort gegen die Vertreter aus dem Süden geht. Ein zusätzliches Heimspiel garantiert eine größere Einnahme, ein Auswärtsspiel mehr in Bayern dagegen kostet Geld und sorgt für Reisestrapazen. „Wir wollen einen großen Schritt in Richtung Platz vier machen und auch die Scorpions noch angreifen“, sagt Indians-Geschäftsführer David Sulkovsky.

Beim ECH kehrten zuletzt die Leistungsträger Lasse Uusivirta und Andreas Morczinietz zurück, auch Arbeitsbiene Stefan Goller absolvierte mehrere Spiele am Stück. Er ist der letzte Siegtorschütze der Scorpions am Pferdeturm, er traf im Trikot des heutigen ECH-Gegners am 3. Februar 2017 zum 1:0-Endstand. Auch bei den Scorpions sieht es personell gut aus. Zur Freude von Trainer Dieter Reiss näherte sich seine Mannschaft in den vergangenen Partien ihrer Bestform. „Und wir können es noch besser, bis zu den Play-offs sind wir so weit“, sagt der Scorpions-Coach.

Tickets im Vorverkauf waren bis Donnerstag komplett vergriffen. Es öffnet aber eine Abendkasse. „Hier oder im Fanshop würden wir Tickets anbieten, wenn es Rückläufer von vorbestellten Karten gibt, die nicht abgeholt wurden“, sagt Sulkovsky.

