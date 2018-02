33:32 – die TSV Burgdorf III schlägt den Lehrter SV

Handball. Während sich die Akteure der TSV Burgdorf III nach dem Spiel in einer Traube bei den Zuschauern bedankten, schlich Lutz Ewert, Trainer des unterlegenen Lehrter SV, fassungslos von einer Seite zur anderen und murmelte „Unfassbar, unfassbar“. Das Altkreisderby in der Oberliga ist an Spannung kaum zu überbieten gewesen. Am Ende bejubelten die Gastgeber einen knappen 33:32 (17:16)-Erfolg und schraubten ihre Derbybilanz nach dem Aufstieg auf 3:1.

Was Ewert so aus der Fassung gebracht hatte, war die unglaubliche Schlussphase. Zwei Minuten vor der Schlusssirene brachte sein Sohn Louis Ewert die Lehrter mit 32:31 in Führung, Amadu Jobe glich eine Minute später wieder aus. 26 Sekunden vor dem Ende gelang Tobias Ratsch schließlich der Treffer zum Endstand. Nach einer Lehrter Auszeit erhielt Burgdorfs Spielertrainer Andrius Stelmokas acht Sekunden vor dem Ende eine Zeitstrafe. Die verbliebene Zeit nutzte der LSV mit einem Super-Pass auf den völlig freistehenden Hendrik Edeler, dem der Ball jedoch aus der Hand rutschte und auf seinen Fuß fiel – der Rest war Burgdorfer Jubel nach einem glücklichen Erfolg.

Dabei hatte die Partie eigentlich keinen Sieger verdient. Die Führung wechselte während der gesamten 60 Minuten ständig. Mal führte die TSV mit drei Treffern, mal lagen die Lehrter mit drei Toren vorn. Keine Mannschaft gab sich geschlagen und kämpfte sich jeweils wieder zurück – ein Augenschmaus für die Zuschauer. Überragender Spieler beim Sieger war Jannes Krone, der mit elf Treffern das Geschehen auf dem Parkett dominierte. Auf der anderen Seite zeigte Lars Schiebler sein überragendes Können, er war kaum zu stoppen.

„Mit 19 Punkten könnte der Klassenerhalt gesichert sein“, sagte Stelmokas und machte seiner Mannschaft ein „Riesenkompliment. Es hat kämpferisch alles gegeben, und jetzt wird gefeiert“. Sein Gegenüber hatte eine Partie auf Augenhöhe gesehen. „Das Einzige, was mich stört, ist das Ergebnis“, so Ewert. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, aber so ist Handball.“

TSV Burgdorf III: Oelkers, Wernlein – Krone (11 Tore), Weiß (6/3), Ratsch (4), Blanke (3/3), S. Schröter (3), Foltyn (2), Jobe, M. Schröter, Wunsch, Stelmokas (je 1), Krenke, Ayar Lehrter SV: Wegner, Preissner – Schieb­ler, Schepker (je 5), Linderkamp (5/3), Edeler, Eichelmann (je 4), Ewert, Kahl (je 3), Kieslich(2), Czens (1), Culmann, Kleinertz

Der VfL Uetze hat sich von der 20:32-Packung in der Vorwoche beim Hannoverschen SC offensichtlich gut erholt. Gegen die Reserve des VfL Hameln gelang dem Team von Trainer Julian Winkel ein wichtiger 35:31 (16:14)-Heimerfolg – ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga .

Die Uetzer lagen über die gesamte Spieldauer vorn, führten im ersten Durchgang schon mit 15:11 (24.). Dennoch gelang es ihnen nicht, sich vorentscheidend abzusetzen. Kurz nach dem Seitenwechsel glichen die Hamelner zum 18:18 aus. Bis zur 47. Minute legte der Gastgeber stets einen Treffer vor, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Fünf Minuten später hatten die Hausherren wieder einen Vier-Tore-Abstand herausgeworfen (28:24), der mit Glück und Routine verteidigt werden konnte. Winkel lobte anschließend den zwölffachen Torschützen Thorben Wietfeld und den jungen Wilko Margraf.

VfL Uetze: Pagel, Jäger – T. Wietfeld (12/6), J. Wietfeld (6), Kelpe, Margraf (je 4), Benefeldt (3), Lackinger, Harms (je 2), Liefke, J.-W. Wietfeld (je 1), Jünemann

Von Rolf Linda und Volker Klein