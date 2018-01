Alexandra Louisa Strauß marschiert zum Titel

Isernhagen. Ivan Khosh hat bei der Regionsmeisterschaft den Titel bei den Junioren U 18 eingesackt. Im Finale wies das Talent des TC Sommerbostel Noel Bartz (DTV Hannover) mit 6:2, 6:1 in die Schranken. Wesentlich enger gestaltete sich in Isernhagen da schon das Semifinale gegen die Nummer eins der Setzliste, John Giesberts aus Otze (HTV Hannover), das Khosh mit 4:6, 6:3, 10:6 gewann. Der Verlauf sei ausgeglichen gewesen, Giesberts war entsprechend enttäuscht. „Aber das ist Sport, Ivan hat sehr gut gespielt. In der Halle ist es immer sehr schwer gegen ihn. Ich war nach meiner Verletzung körperlich noch nicht bei 100 Prozent, machte unnötige Fehler, und am Ende reichte die Puste auch nicht mehr“, sagte Giesberts.

Silas König vom SV Großburgwedel gab bei den Junioren U 14 alles, aber ein Break pro Satz führte zu einer 3:6, 4:6-Niederlage im Finale gegen seinen Trainingspartner und Mannschaftskollegen Luis Herbst (TSV Havelse). Im Sommer wird das Duo bei den Junioren B als Spielgemeinschaft mit dem BTHC Braunschweig antreten. Das Match bewegte sich athletisch als auch technisch auf hohem Niveau. Im 90-minütigen Halbfinale hatte das SVG-Talent beim 6:4, 2:6 und 10:3 gegen Antoine Huynh (DTV Hannover) mit neun Punkten in Folge auch ein kleines Loch im Matchtiebreak weggesteckt.

Bei den Juniorinnen U 18 zog Laura-Sophie Schomburg (TC Sommerbostel) souverän ins Halbfinale ein. Dort drängte die 14-Jährige mit Anneleen Harms (HTV Hannover) die Nummer zwei der Setzliste nach einem 3:6, 6:3 in den dritten Abschnitt, der mit 6:10 verloren ging.

Vereinskollegin Alexandra Louisa Strauß feierte den Titel bei den Juniorinnen U 16 . Vier Runden und vier 6:0, 6:0-Siege ließen keine Wünsche offen, Finalgegnerin Carsta Ritterhaus (TSC Hannover-Isernhagen-Süd) war ebenfalls chancenlos. Alisa Neemeyer (TC Bissendorf) heimste als ungesetzte Akteurin Platz drei ein, in der Vorschlussrunde unterlag sie Ritterhaus mit 3:6, 2:6.

Bei den Junioren U 10 unterlag Julius Erdmann-Jesnitzer (TV GG Ramlingen/Ehlershausen) in einem spannenden Halbfinale in Wunstorf mit 4:6, 6:2, 3:10 gegen Vincent Matthies (TC RW Barsinghausen). Die Sportmotorik lief nicht optimal, in der Summe sprang Rang fünf heraus. Bei den Jüngsten U 8 in Großburgwedel bewältigten Victoria Gimmler (TC Bissendorf) und Carolin Dittmer (TuS Altwarmbüchen) den anstrengenden Mehrkampf mit Platz zwei und drei bravourös. Und bei der U 7 wurde Ella Wieczorek (SV Großburgwedel) vor Finja Fredrich (TuS Altwarmbüchen) Zweite.

Von Martina Emmert