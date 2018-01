Birgit Franzen kann es nicht lassen

Garbsen/Seelze/Wunstorf. Seit 1976 steht Birgit Franzen nun schon an der Platte. Sogar in der zweiten belgischen Liga hat sie für Pantheon Brüssel gespielt. Und sie mag von ihrem Sport partout nicht lassen, die Nummer zwei des Frauen -Verbandsligisten SV Frielingen. „Tischtennis ist nun mal ein wichtiger Teil meines Lebens. Die Mischung aus Einzel- und Mannschaftssport macht die Faszination aus“, sagt die Gesundheitsökonomin. Sie hat nach einem Bandscheibenvorfall ein beachtliches Comeback geschafft und griff zuletzt zweifach zum Schläger. Am Sonnabend um 15 Uhr steht für die Frielingerinnen beim TSV Watenbüttel II eine überaus wichtige Partie an.

Annika Badenhop als ein wertvoller Joker

Mit Franzen und der von einem Knöchelschaden genesenen Na­dine Hummel hat sich der Aufsteiger eindrucksvoll zurückgemeldet und den dritten Sieg eingefahren. Daran hatte nicht zuletzt die reaktivierte Annika Badenhop großen Anteil, sie gibt sozusagen den Joker. „Das macht sie echt spitze, sie spielt überlegt, reaktionsschnell und kann sich auf die Gegnerinnen prima einstellen“, lobt Franzen. Ziel bleibt, die Klasse via Relegation zu halten: „Und ich muss sehen, jetzt erstmal schnell wieder in Form zu kommen.“

Staffelkontrahent TuS Gümmer kann Schützenhilfe leisten, dazu bedarf es am Sonnabend (16 Uhr) eines Erfolgs beim TTV Geismar, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. „Es sieht so aus, als wenn es Geismar erwischen wird“, sagt TuS-Teamsprecherin Anke Donges.

Landesligist TSV Bokeloh startet am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Steinbergen in die Rückrunde, noch hat der Aufsteiger nicht punkten können – eine rechnerische Chance besteht aber weiterhin.

Bezirksoberligist SV Frielingen II tritt am Sonnabend (13 Uhr) beim SV GW Stöckse an.

In der Männer -Verbandsliga wird es für den TTV 2015 Seelze ohne Alexander Vogel (Afrika-Urlaub) schwer beim TSV Heiligenrode, wo es am Sonnabend um 16 Uhr losgeht. „Außerdem wird dort mit Plastikbällen gespielt, das macht die Sache nicht eben leichter“, kommentiert Michell Zimmermann, der als Ersatzmann vorgesehen ist. Im Ringen um Platz zwei und die Aufstiegsrunde dürfen sich die Seelzer indes keinen Patzer erlauben.

Landesligist TTV 2015 Seelze II ist am Sonntag um 15 Uhr bei Hannover 96 II gefragt und könnte das Punktekonto erstmals ins Plus bringen. „Man weiß aber nie, wen 96 aufstellt. Es wird ganz eng, wenn sie mit voller Besetzung da sind“, so Zimmermann, der auch in dieser Begegnung mit von der Partie sein wird.

Daniel Hoppe laboriert an einem Knorpelschaden

In der Bezirksoberliga Süd hat der TSV Hagenburg II eine Doppelaufgabe vor sich. Am Freitag um 20 Uhr geht es daheim gegen Schlusslicht RV Kehrwieder Dinklar, am Sonnabend um 18.30 Uhr zum TTC Blau-Weiß Harsum. Die Seeprovinzler peilen vier Zähler an. „Wir wollen noch oben angreifen“, sagt Kapitän Carsten Linke.

Der TSV hat umstellen müssen, an Position zwei steht nun Spielertrainer Daniel Degener, dafür rückt Gernot Kahle an die dritte Stelle. Sorgen bereitet den Seeprovinzlern Daniel Hoppe, der 26-Jährige hat nach einem Meniskuseinriss und Knorpelschaden im Knie bisweilen noch Schmerzen. An diesem Wochenende soll er indes sein Comeback geben.

Noch ist für den TSV Hagenburg II der Aufstieg drin. „Sollten wir uns den sportlich verdienen, dann nehmen wir ihn auch wahr. Als Nachrücker würden wir aber verzichten“, sagt Linke.

In der Nordstaffel tritt der TTV 2015 Seelze III am Freitag (20 Uhr) bei der Sp.Vg Hüpede-Oerie an. „Da rechnen wir nicht mit Punkten“, sagt Michell Zimmermann. Der TuS Gümmer erwartet am Sonnabend um 14 Uhr den TV Stuhr.

Von Stefan Dinse