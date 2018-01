Burgwedel sorgt für Ruhe in der Alten Waage

Braunschweig. Irgendwann ist es ziemlich ruhig geworden in der Sporthalle Alte Waage, die mit 980 Zuschauern wieder einmal bestens besetzt war. Neun Spiele lang musste Handball Hannover-Burgwedel auf seinen zweiten Saisonsieg warten, nach dem 27:17 zum Start ins neue Jahr gegen den DHK Flensborg folgte mit dem 31:27 (18:13) beim MTV Braunschweig nun der zweite Erfolg in Reihe. Die Belohnung: Erstmals seit 72 Tagen steht die Sieben von Trainer Jürgen Bätjer nicht mehr am Tabellenende in der 3. Liga Nordund hat dafür gesorgt, dass mehr als die halbe Liga um den Klassenerhalt zittert – Platz sechs und 15 trennen nur noch fünf Punkte.

Der Schlüssel dazu war auch in der Löwenstadt eine bärenstarke Burgwedeler Abwehr. Bätjer nannte den Auftritt seiner Mannschaft „ganz souverän“ und „abgezockt“. Wörter, die in der ersten Jahreshälfte Seltenheitswert auf der Ramhorst hatten: „Wir sind halt stabiler und müssen nicht ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Und das gibt uns im Angriff die nötige Sicherheit.“ Seine Sieben habe im Angriff Geduld bewiesen – die Braunschweiger stellten ihre offensive Deckung früh auf eine 6:0-Formation um – und in der zweiten Halbzeit in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. „Wir hatten immer gute Lösungen und eine gute Quote von außen“, lobte Bätjer.

Mit einem Zwischenspurt durch drei Treffer von Florian Freitag in Folge und einem weiteren Tor von Maurice Herbold hatten sich die Burgwedeler nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten auf 14:10 abgesetzt (24.). Diesen Vorsprung bauten sie bis zum Seitenwechsel aus und verteidigten ihn auch in den zweiten 30 Minuten. Näher als auf drei Treffer (24:27, 52.) kam der MTV nicht mehr heran, 113 Sekunden später hatten die Gäste wieder zweimal nachgelegt und den Braunschweigern damit endgültig den Zahn gezogen.

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat der HHB die ersten beiden von mindestens sieben angepeilten Siegen in der Tasche, den Anschluss an das rettende Ufer dürfte Bätjers Riege nach den nächsten beiden Partien gegen den HSV Hamburg und beim TSV Altenholz allerdings auch schon wieder verlieren. „Jetzt können wir die nächsten beiden Spiele ganz entspannt angehen, und dann geht es weiter“, sagte er.

Handball Hannover-Burgwedel: Kinzel, Räbiger – Freitag (8), Bergmann (7/3), Herbold, Dunekacke (je 5), Behnke (3), Michailidis, Hoff, Antonevitch (je 1), Fischer, Paternoga

Von Christoph Hage