Der TKJ Sarstedt hat starken Nachwuchs

Handball. Es hat sich eine Menge getan beim TKJ Sarstedt, das lässt sich allein an der Zahl der für den Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften ablesen. Vor fünf Jahren gab es weder ein Männer- noch ein Frauenteam – mittlerweile gibt es jeweils zwei. Im Jugendbereich sieht es ähnlich aus. Der Zulauf reißt nicht ab, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Verantwortlichen es schaffen, fähiges Personal an den Verein zu binden.

Bestes Beispiel dafür ist Lars Wattenberg, der einst für den TV Grambke gespielt und seinen Teil dazu beigetragen hat, dass sich die Bremer 1996 in den Play-offs gegen Eintracht Hildesheim durchsetzten und den Aufstieg in die 2. Bundesliga packten. Aus beruflichen Gründen hat es Wattenberg nach Sarstedt verschlagen, seine Tochter fing bei den E-Junioren des TKJ an, und ruck, zuck wurde aus dem Zuschauer der Trainer dieser Mannschaft. Das war 2015. Inzwischen gelten die talentierten Mädchen als eine der besten Riegen der Region, die immer wieder mit Trophäen an die Innerste zurückkehrt, zuletzt mit dem Pokal des Handballverbands Niedersachsen.

In der Regionsoberliga schießen die Sarstedterinnen die Staffel 3 kurz und klein, nach elf Spielen haben sie 22:0 Punkte auf dem Konto, die Torbilanz von 325:89 steht für sich. Das erste Kräftemessen nach der Winterpause entschieden Wattenbergs Schützlinge bei den Sportfreunden Söhre mit 35:5 für sich, wobei Tochter Leana mit elf Toren herausragte. Maricel Hacker schlug achtmal zu, Emma Sophie Behrens zielte siebenmal ins Schwarze.

Natürlich macht gewinnen Spaß, allerdings hätten die Verantwortlichen des TKJ es lieber gesehen, wenn eine starke Staffel formiert worden wäre, um Partien auf Augenhöhe zu ermöglichen – und damit auch eine stärkere sportliche Weiterentwicklung der Mädchen. HVN und WSL, die Handballregion Weserbergland, verteilten sie mangels gemeldeter Teams jedoch auf unterschiedliche Staffeln, weshalb die HSG Badenstedt ihre Sieben noch für die Regionsliga der Jungen ummeldete. Angesichts von Resultaten wie 27:7, 36:10, 27:4 oder 27:0 grübeln sie in Sarstedt nun, ob man nicht auch diesen Weg hätte gehen sollen.

In der Staffel 2 ist übrigens eine weitere D-Juniorinnen-Mannschaft im Einsatz – und auch der jüngere Jahrgang schlägt sich gut. Nach neun Spielen belegt die Sieben Platz fünf, wenn in der „Ersten“ ein Talent ausfällt, ist also für adäquaten Ersatz gesorgt. Vier Mädchen beider Teams sind darüber hinaus für die Regionsauswahl des HVN im Einsatz, weitere vier sind beim Stützpunkttraining mit von der Partie.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der Sarstedter D-Juniorinnen? Dass Talent und überdurchschnittlich viel davon vorhanden ist, liegt auf der Hand, hinzu kommt ein fachkundiger Trainer. Doch ohne Zusammenhalt geht beim Handball nichts, und darauf wird Turnklub Jahn viel Wert gelegt. Mit viel Spaß und Lautstärke sind beispielsweise die D-Juniorinnen bei den Spielen der Erwachsenen dabei. Und wenn es für sie dann auch noch schicke Sportkleidung wie die von den Steuerberatern ETL im Königshof gibt, macht der Sport noch mehr Spaß. Ab nächster Saison wollen sie den selbstredend auch als C-Juniorinnen haben.

Von Mario Adam