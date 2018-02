Dicke Luft bei den TKH-Damen

Hannover. Rodger Battersby war richtig angefressen. Der Trainer der TKH-Basketballfrauen ließ sogar den üblichen Handschlag mit dem gegnerischen Coach sausen. Zu tief saß der Frust nach der peinlichen 60:70-Pleite beim Abstiegskandidaten Göttingen. Eine, die ziemlich viel offenlegt: dass mit den Auswärts-Schlaffis in der Fremde nichts mehr zu holen ist, dass es in dieser Form nicht mal gegen Kellerkinder reicht, dass das Team ohne Schlüsselspielerinnen aufgeschmissen ist, dass das Ziel – Hauptrundenplatz vier – utopisch geworden ist. „Wenn wir es nicht schaffen, gegen die schlechteste Mannschaft der Liga zu gewinnen, stellt sich die Frage, ob wir es überhaupt verdient haben, an den Play-offs teilzunehmen“, sagt Battersby. Der Blick geht jedenfalls eher nach unten als nach oben. Noch liegt sein Team auf dem si­cheren Platz sieben, drei Siege vor dem Trio Saarlouis, Chemnitz und Heidelberg, das sich um den achten und letzten Play-off-Platz streitet.

Doch beim TKH-Restprogramm müssten die Alarmglocken schrillen. Am Sonntag (16 Uhr) kommt Dauermeister Wasserburg, dazu geht’s noch zu den heimstarken Teams nach Herne und Keltern, am vorletzten Spieltag ist Nördlingen in Hannover zu Gast. Battersby richtet sich darauf ein, „dass wir dieses Spiel gewinnen müssen“. So oder so droht in den Play-offs gleich ein starker Gegner und damit wie im Vorjahr als Aufsteiger das schnelle Aus. Vor allem wegen der eklatanten Auswärtsschwäche: „Un­ser Weltbild steht: Wir fahren in die Fremde – und verlieren“, sagte Battersby nach der Pleite in Göttingen.

Klar gibt es Gründe für das TKH-Tief: Mit Birte Thimm (Bandscheibenvorfall) fehlte erneut eine absolute Führungsspielerin. Ihr Rücken ist immer noch nicht ganz fit, es entscheidet sich von Spiel zu Spiel, ob sie ran kann. „Sie hat normalerweise einen Spielanteil von 30 Minuten, das müssen jetzt andere auffangen“, erklärt Battersby.

Wenn dann aber Top-Scorerin Melissa Jeltema ausnahmsweise mal weniger als 20 Punkte wirft, Nationalspielerin Stefanie Grigoleit einen schwarzen Tag er­wischt, Kapitänin Janne Bartsch nach einem Schlag in den Unterleib verletzt vom Feld muss und sich auch noch Spielmacherin Aliaksandra Tarasava schwer am Knöchel verletzt, reicht es eben nicht. „Mit unseren 60 Punkten lagen wir zehn unter unserem Schnitt, das geht nicht“, so Battersby. Die Wurf-Statistik in Göttingen: nur drei von 23 Treffern von der Dreierlinie, „ein Unding, indiskutabel“, schimpfte Battersby. Elf von 17 von der Freiwurflinie – „eine Katastrophe“.

Was ihn noch mehr wurmte, war die miese Verteidigung: „Da haben wir nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Es sei „ja nicht so, dass wir zu blöd wären, um uns vorzubereiten. Aber wenn wir fünf Spieltage vor Schluss darüber reden müssen, wie wir eigentlich Verteidigung spielen ...“

Die Nationalmannschaftspause, in der Grigoleit, Tarasava und Ivana Brajkovic unterwegs waren und im Training fehlten, „hat uns definitiv nicht geholfen“. Der TKH muss jetzt schnell die Kurve kriegen, wenn die Saison noch gerettet werden soll.

