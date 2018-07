Handball

Vorbei die schöne Zeit: Ab sofort gilt es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, Platz fünf in der abgelaufenen Saison in der 3. Liga Nord zu bestätigen. Die Reserve der TSV Burgdorf startet am 23. Juli in ihre zweite Vorbereitungsphase. Heidmar Felixson freut sich darauf, „bereits in der ersten Phase haben meine jungen Spieler voll mitgezogen“, sagt der Trainer.

An der Ausrichtung der zweiten Mannschaft hat sich in der Sommerpause nichts geändert, Felixson wird weiterhin auf den eigenen Nachwuchs setzen. „Sie sollen in der 3. Liga Erfahrungen sammeln und für die Bundesliga ausgebildet werden“, erklärt der Burgdorfer Coach. Mit Andrius Stelmokas und Torge Johannsen stehen ihm künftig zwei neue Co-Trainer zur Seite. Ob und inwiefern Johannsen nach seiner Ellenbogenverletzung allerdings zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten.

Verlassen haben die Burgdorfer in der Sommerpause drei Spieler. Niklas Diebel ist zum Zweitligisten HBW Balingen-Weilstätten gewechselt, wo der frühere TSV-Trainer Jens Bürkle an der Seitenlinie steht. Diebel wird in Tübingen ein Studium der Sportwissenschaft beginnen. Keine neuen Verträge haben Lennart Koch, der zu Handball Hannover-Burgwedel zurückgekehrt ist, und Lars Hoffmann, der in der nächsten Saison für den Oberligisten MTV Vorsfelde auflaufen wird, bekommen.

Als Zugänge stehen sechs Talente aus der eigenen A-Jugend im Kader. Bastian Weiß, Felix Wernlein, Koray Ayar, Petar Juric, Thorben Bocholte und Veit Mävers werden den Kader verstärken. Torwart Wernlein wird zusammen mit Jonas Wilde und Fabian Ullrich in Zukunft das Torwarttrio bilden.

Groß zusammenfinden muss die Burgdorfer Mannschaft also nicht, den Feinschliff soll sie sich bei vier Testspielen holen. Am 28. Juli (15 Uhr) empfängt die TSV-Reserve den Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe. Am 2. August (19 Uhr) kommt es wiederum in Burgdorf zum Derby gegen den Oberligisten Lehrter SV. Tags darauf ist daheim (19.20 Uhr) die HSG Nienburg zu Gast. Die vorerst letzte Spielpraxis gibt es am 12. August bei einem Turnier des MTV Vorsfelde, wo die TSV-Reserve auf den Gastgeber und den Drittligisten SV Anhalt Bernburg trifft.

Der Burgdorfer Saisonauftakt hätte sicherlich leichter ausfallen können. Am 26. August (17 Uhr) muss die TSV bei Eintracht Hildesheim antreten, am 8. September (17 Uhr) bei DHK Flensborg. Das erste Heimspiel findet am 15. September (19.30 Uhr) gegen die SG Flensburg-Handewitt II statt.

Von Rolf Linda