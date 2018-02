Ein Trikot zum Geburtstag für Oma Hildegard

Eishockey. Es ist mal wieder Derbyzeit in der Landeshauptstadt – die Hannover Scorpions treffen auf die Hannover Indians (Freitag, 19 Uhr). Dass die Partie am Pferdeturm ausgetragen wird, hat mit dem ungewöhnlichen Spielplan der sogenannten Eineinhalbfachrunde in der Meisterrunde der Oberliga zu tun – die Scorpions treten im mittlerweile fünften Derby der Saison zum dritten Mal in Kleefeld an.

Einer Person wird das ohnehin egal sein, sie folgt ihren Scorpions überallhin. Oma Hildegard – jedem Anhänger ist sie unter diesem Namen in Mellendorf bekannt, ihren Nachnamen möchte sie allerdings nicht in der Zeitung lesen. In der vergangenen Woche erhielt die Rentnerin Besuch von einigen Spielern des Oberligisten. Grund für die überraschende Stippvisite: Oma Hildegard feierte am 6. Februar ihren 90. Geburtstag, da durfte Besuch von der Mannschaft freilich nicht fehlen.

Die Spieler Florian Spelleken, Thomas Pape, Christoph Koziol und Robin Ringe waren die Überraschungsgäste für das Geburtstagskind. Als Geschenk gab es Blumen, ein unterschriebenes Mannschaftsbild von allen Spielern mit persönlicher Widmung sowie eine Einladung zum Auswärtsspiel nach Leipzig mit VIP-Karten – dieses Geschenk durfte Oma Hildegard bereits am vergangenen Sonntag einlösen.

Die Geburtstagsüberraschung hatte einen guten Grund, schließlich ist die Seniorin ein treuer Fan, sie hält den Scorpions seit 20 Jahren die Treue. In dieser Zeit hat sie alles erlebt: Umzüge aus Mellendorf in die Tui-Arena, nach Langenhagen sowie zurück nach Mellendorf, au­ßerdem viele Play-off-Schlachten in der Deutschen Eishockey-Liga, den Meistertitel 2010 und den Rückzug in die Oberliga drei Jahre später.

Oma Hildegard ist regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen dabei. Von daher ist dieses Wochenende für sie mit geringen Reisestrapazen verbunden. Nach der heutigen Tour an den Pferdeturm steht am Sonntag ein Heimspiel gegen die Moskitos Essen auf dem Programm. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena.

Von Stephan Hartung