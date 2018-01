Erste Heimpleite für Garbsener SC

Garbsen/Wunstorf. Der Garbsener SC hat im Spitzenspiel der Männer -Regionsoberliga gegen den TSV Neustadt mit 30:32 (17:12) die erste Saison-niederlage vor heimischem Publikum kassiert. Durch den Auswärtssieg sind die Neustädter am Konkurrenten aus Garbsen in der Tabelle vorbeigezogen und jetzt Dritter.

In der ersten Hälfte sah es überhaupt nicht nach einem Sieg der Gäste aus, bei denen Trainer Patrick Robock aus privaten Gründen kurzfristig ausgefallen war. Er wurde von Alexander Körner vertreten, der mit der ersten Halbzeit seines ersatzgeschwächten Teams nicht zufrieden war. „Wir haben in der Abwehr nicht so kompakt wie üblich gestanden und zu wenig Tempo gemacht“, sagte Körner. Sein Gegenüber Michael Evers musste ebenfalls auf einige Akteure verzichten, zudem waren einige Anwesende krankheitsbedingt geschwächt.

„Mit der ersten Hälfte bin ich zufrieden gewesen. Wir haben gut verteidigt und im Angriff die Lücken in der Neustädter Abwehr konsequent gesucht“, sagte Evers. Die Garbsener ließen nur einmal den Ausgleich zu, als Bastian Deutsch zum 2:2 traf. Anschließend lagen die Gastgeber immer mit ein bis zwei Toren vorn, ehe vier Minuten vor der Pause Niklas Lenger zum 15:10 traf, der ersten Fünf-Tore-Führung.

Nach 38 Minuten hatte der GSC noch vier Tore mehr, „danach ließen die Kräfte bei uns nach und die Fehler häuften sich“, berichtete Evers. Die Neustädter kamen durch Sven Fußhöller zum 26:26, und Bastian Deutsch warf die erste TSV-Führung zum 27:26 heraus. Den Vorsprung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand. „In der zweiten Hälfte hat unser Tempospiel deutlich besser geklappt“, freute sich Körner.

Garbsener SC: Geisler, Hartmann – Cravaack (9/1), Rasskasov (7), Brügge (4), Hagemann (2), Lenger (2), Sagebiel (2), Scharninghausen (2), Markowski (2), Suhr

TSV Neustadt: Kuhse, Dopmann – Fußhöller (11/4), Rudorf (6), Deutsch (5), Wolf (4), Wahren (3), Domdey (2), Giesecke (1), Scheidweiler, Siedow

Die B-Jugend von GIW Meerhandball hat das Verbandsliga-Spitzenspiel gegen den TSV Anderten mit 28:29 (14:12) verloren. „Wir sind gut gestartet. Die Taktik, zwei Anderter Rückraumspieler in Manndeckung zu nehmen, ist in der ersten Hälfte aufgegangen“, kommentierte Trainer Alexander Wenzel erfreut. Bereits nach fünf Minuten lag sein Team mit 4:1 in Führung, zwischenzeitlich führte GIW mit fünf Toren.

„Nach der Pause haben wir eine kleine Schwächeperiode gehabt, in der wir auf die Verliererstraße geraten sind“, sagte Wenzel. Aus einer 16:13-Führung wurde ein 16:17-Rückstand. In der Schlussphase konnte der Abstand zwar verkürzt, die Niederlage aber nicht mehr verhindert werden.

GIW Meerhandball: Nowak, Sonnabend – Källner (10), Niesel (7/3), Deder (5), Sievert (2), Langius (2), Roßner (1), Steyer (1), Schleth, Neuser, Emme, Leiser Sánchez

„Wir haben eine Glanzvorstellung gezeigt“, freute sich Sven Gennburg, Trainer der A-Jugend von GIW Meerhandball. Sein Team feierte in der Verbandsliga einen klaren 37:16 (22:2)-Sieg gegen den überforderten Gast Elsflether TB. Der glänzend aufgelegte Mika Ritter steuerte in der Anfangsphase vier Treffer zur 5:0-Führung nach zehn Minuten bei. „Unsere Abwehr hat sehr gut gestanden und kaum etwas zugelassen“, meinte Gennburg. Lediglich zwei Tore kassierten die Gastgeber in der ersten Halbzeit. Nach der Pause konnte es sich Gennburg erlauben, munter durchzuwechseln.

GIW Meerhandball: Nowak, Wulf, Tute – Ritter (13), Möller (6), Born (5), Schuler (5), Reinink (4), Limprecht (2), Castro (2), Sammer, Wittbold, Peters

Ebenfalls erfolgreich war die ­ C-Jugend . Die Riege von Trainer Lars Müller besiegte den favorisierten HV Lüneburg mit 29:23.

Von Hartmut Butt