Erste Niederlage für Friesen Hänigsen

Handball. Im zwölften Spiel hat es sie erwischt: Nach elf Siegen in Reihe haben die Männer von Friesen Hänigsen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen, stehen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen die punktgleiche SG Börde Handball II aber immer noch an der Tabellenspitze in der Regionsoberliga 2. Im letzten Hinrundenspiel war die Sieben von Trainer Sören Marris bei den SF Söhre II ohne Chance und verlor mit 22:34 (11:17). „Wir hatten uns viel vorgenommen, konnten davon jedoch nichts umsetzen“, sagte der Coach. Mit jeweils drei Treffern waren Nico Seehafer, Jan Wedemeyer, Jannik Brümmer, Tim Kluth und Alexander Jäger die erfolgreichsten Werfer.

Spannend ist es zwischen der HSG Langenhagen und dem Lehrter SV II zugegangen. Die Gäste diktierten fast die gesamte Spielzeit über das Geschehen, standen am Ende jedoch mit leeren Händen da, weil Giona Gregorio 50 Sekunden vor dem Abpfiff zum 28:27 (12:17) traf und mit der einzigen Langenhagener Führung den Sieg sicherte.

„Wir haben nach dem 17:9 einen Gang zurückgeschaltet und kamen, als es eng wurde, nicht wieder in die Spur“, trauerte LSV-Trainer Till Dreißigacker den vergebenen Punkten nach. „Es war natürlich ein total glückliches Ende für uns“, sagte HSG-Coach Maximilian Wölfel, der Torwart Dennis Jung eine starke Leistung bescheinigte. „Wir haben uns nach dem völlig verkorksten Beginn toll in die Partie gekämpft.“

Beim Sieger waren Cedric Post (11/7), Gregorio und Christoph Zoch (je 4) die besten Schützen, während für den LSV Sascha Oelkers (5/2), Nils Hornbacher, Yannik Wildt sowie Hussein Alawy (je 4) am erfolgreichsten waren.

Trotz starker Anfangsphase, in der Lars Wolter nach Belieben traf und sich Torwart Torben Klein mehrfach auszeichnen konnte, fiel die TSV Burgdorf IV gegen den TSV Anderten III zur Halbzeit mit 11:14 zurück. Ein Rückstand, der nicht wieder aufgeholt wurde und am Ende mit dem 25:29 die elfte Saisonniederlage besiegelte. Jonas Ryl, Benjamin Arlt (je 6), Tobias Platow und Wolter (je 5) trafen am häufigsten.

Mit nur einer Wechselspielerin waren die Frauen von Friesen Hänigsen ohne Chance bei der SG Ost Himstedt, sie verloren mit 28:32 (15:17). Carolin Voltmer erzielte 14 Tore. „Sie hat überragend gespielt, aber es reichte für uns nicht, etwas Zählbares mitzunehmen“, berichtete Trainer Rouven Kibellus.

Besser erging es dem TVE Sehnde. Durch den 24:18 (13:10)-Auswärtserfolg bei der HSG Herrenhausen/Stöcken festigte die Riege von Trainer Michael Telch den dritten Rang. Beste Werferinnen waren Anna-Lena Tillmann und Saskia Völlner, die je fünffach trafen.

