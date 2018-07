Inline-Skaterhockey

Die Pflicht ist erledigt, jetzt können die Bissendorfer Panther ein bisschen durchpusten in der Bundesliga. Bevor es in zwei Wochen mit dem nächsten Spiel in Kaarst für sie weitergeht, hat die Mannschaft der Trainer Da­rian Abstoß und Tim Lücker erst einmal einen Gegner aus dem Weg geräumt, bei dem man immer aufpassen muss, dass er nicht irgendwann einmal zum Stolperstein wird. Bei den Miners Oberhausen, Letzter in der Tabelle ohne einen einzigen Punkt, ließen die Panther nichts anbrennen und feierten einen 14:6 (5:2, 5:2, 4:2)-Sieg.

Mit ihrem Erfolg in der Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena konnten die Bissendorfer nun auch endgültig einen Haken hinter die Auswärtsserie machen, auf die Abstoß nach der Partie noch einmal zu sprechen kam. „Mit den drei Punkten haben wir die Serie endlich geknackt“, sagte er. Mehr als zwei Jahre hat es mit einem Dreier in fremder Halle gedauert; zuletzt für das 8:7 bei den Düsseldorf Rams im April hatten die Panther noch das Penaltyschießen gebraucht und sich deshalb mit zwei Zählern begnügen müssen.

In Oberhausen legte der Tabellenfünfte in der Anfangsviertelstunde den Grundstein dafür, dass die Aufgabe zu einer klaren Angelenheit wurde; Sebastian Miller (4.), Markus Köppl (8.) und Tim Strasser (14.) waren die ersten Torschützen. „Von da an haben wir das Spiel fast immer kontrolliert, bis auf ein paar schläfrige Minuten“, sagte Abstoß, der keinen Hehl daraus machte, dass er sich auch von Torjäger Strasser mehr Abwehrarbeit gewünscht hätte. „Nach vorn war Tim echt stark, aber die Defensive hat er vernachlässigt“, sagte der Trainer.

Maxim Faber (16., 18.), Miller (33.), Strasser (35., 36., 38., 53., 55.), Karl-Arne Reiffen (40.), Dustin Hoferichter (58.) und Köppl (59.) schossen für die Panther den Kantersieg heraus gegen einen Gegner, der sich um seine Pleitenserie wenig zu scheren schien. Die Miners hätten erstaunlich offensiv agiert, „zwischen Genie und Wahnsinn“, meinte Abstoß. Die Oberhausener rannten im zwölften Saisonspiel in ihre zwölfte Niederlage.

Von Dirk Herrmann