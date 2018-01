Erster Wirkungstreffer der Seelzer

Seelze. Sie haben sich sozusagen auf Anhieb wohlgefühlt, die Athleten aus der Ukraine. Es fühle sich an, als seien sie schon immer hier gewesen, sagte Leichtgewichtseuropameister Juri Chestak ebenso begeistert wie überrascht. Das könnte das Geheimnis des Auftaktsieges der Boxer von Erstligist BSK Hannover-Seelze gewesen sein. Mit 13:11 behielten sie beim BC Traktor Schwerin die Oberhand. „Es ist unglaublich, was die Jungs für eine Moral besitzen. Sie haben alles aus sich rausgeholt“, lobte der BSK-Vorsitzende und -Trainer Arthur Mattheis.

„Die Mannschaft hat sich schnell gefunden, normalerweise dauert das länger. Erst beim dritten Kampf ist es eigentlich so weit“, berichtete der BSK-Macher zufrieden. Rückkehrer Raman Sharafa kennt sich beim BSK bereits bestens aus, der Augsburger machte den Auftakt eines bemerkenswerten Abends. Vor rund 1500 Zuschauern zermürbte er Sarkis Mahmedov und gewann mit 3:0. „Raman ist am Mann geblieben, hat viel geschlagen – das war der Plan“, so Mattheis. Chestak legte nach. Er ließ sich von den Faxen des Finnen Arslan Khataev – er stieg mit Schäferhut in den Ring – nicht kirre machen, blieb dominant und siegte mit 2:1.

Khartsyz schickt Gashi zu Boden

Chestaks Landsmann, Jaroslaw Khartsyz (U 21/Halbweltergewicht), schlug dann den deutschen Meister Denis Gashi. Der Schweriner wurde zweifach angezählt und ging in Runde zwei zu Boden. „Unfassbar, was Jaroslaw für ein Feuerwerk abgebrannt hat. Er hat nicht lockergelassen“, lobte der BSK-Trainer. Seelzes deutscher Titelträger, Magomed Schachidov aus München, sah im Weltergewicht gegen Agon Gashi die Schläge anfangs nicht kommen und steckte reichlich ein. „Dann wurde Magomed immer lockerer und besser“, sagte der BSK-Coach. Durch den vierten Erfolg (3:0) war den Gästen ein Unentschieden schon nicht mehr zu nehmen.

Den fünften Vergleich entschied Andrey Merzlyakov mit 2:1 für die Seelzer gegen Brian Hellwig. „Zu Beginn war Andrey nervös, aber in der dritten Runde hat er hoch geführt. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben“, lobte Mattheis. Das gilt nicht für den Halbschweren Ibrahim Bazuev, er wird wegen eines Achillessehnenrisses in dieser Serie nicht mehr zum Einsatz kommen. Traktors deutscher Meister Paskali Xhek war ihm versehentlich auf den Fuß getreten. „Ibrahim hat ihn schön ausgeboxt und klar geführt und war untröstlich. Dass er nun ausfällt, darf echt nicht wahr sein. Damit fehlt uns ein Punktelieferant“, kommentierte der BSK-Chef.

Schwere Jungs mit Potenzial

Weniger schmerzhaft war die 1:2-Niederlage des Walsroders Eugen Weigel im Schwergewicht gegen Kehir Aliu. In der zweiten Runde geriet Weigel in Wut und landete zahlreiche Treffer – kassierte jedoch nicht minder oft. „Hammer-Leistung von Eugen, es war ein ausgeglichener Kampf“, berichtete Mat­theis. Nicht minder angetan war er vom dritten Ukrainer, Alexander Babych. Im Superschwergewicht unterlag der Zwei-Meter-Mann Traktors Europameister Viktor Vykhryst, der beim BSK schon zugesagt hatte und doch in Schwerin unterschrieb, wie der Seelzer Coach bemerkte: „Aber über solche Sachen ärgere ich mich nicht mehr. Das hat keinen Sinn.“ Babych jedenfalls ging es selbstbewusst an und brachte oft seine Führhand durch. In Runde drei sah ihn sein Coach vorn, dennoch gab es eine 0:3-Wertung. „Alexander hat das prima gemacht. Feiner Kerl, er hat Potenzial“, stellte Mattheis glücklich und zufrieden fest.

Von der gelösten Stimmung profitierte tags darauf auch Marina Mattheis, anlässlich des Geburtstags seiner Gattin fuhr der BSK-Vorsitzende mit seiner Familie zum Mos­cow Circus on Ice in den Harz. „Wir waren begeistert“, sagte Arthur Mattheis – noch spürbar erleichtert darüber, dass beim Saisonauftakt alles glattgegangen war.

Von Stefan Dinse