Frauen des SK Lehrte bleiben erstklassig

Schach. Die Frauen des SK Lehrte haben durch den 4,5:1,5-Erfolg gegen Gastgeber SV Hofheim schon in der viertletzten Runde den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht. „Das haben wir in unserer Vereinsgeschichte noch nicht geschafft“, jubelte Kapitän Jan Salzmann.

Gegen einen auf dem Papier gleichwertigen Gegner war der SKL bissiger – ja, das geht auch im Schach. Claudia Markgraf beruhigte mit einem furiosen Angriff auf den gegnerischen König und der Führung die Nerven. Nicole Manusina kassierte nach dem Remis von Monika Braje zwar den Ausgleich, doch zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich an den übri­gen Brettern schon klare Vorteile ab. Während Marine Zschischang, Fiona Sieber und Lara Schulze abgezockt nachlegten, litt Salzmann Qualen. „Ich war supernervös. Mein Puls ging erst abends beim Essen runter.“

Das Duell mit dem Tabellendritten SC Bad Königshofen tags darauf war dann nur noch die Kür des Wochenendes. „Man wird dann natürlich etwas größenwahnsinnig und hofft, auch so einem Gegner ein Bein stellen zu können“, sagte Salzmann. Tatsächlich sorgte Sieber mit ihrem Sieg gegen Jana Schneider, immerhin amtierende deutsche Meisterin, für einen perfekten Start. Obwohl Lara Schulze postwendend unterlag, blieb der SKL dran – Manusina knöpfte ihrer 300 Elo-Punkte stärkeren Gegnerin ein Remis ab. Am Ende setzte sich dann aber doch die größere spielerische Klasse des Gegners durch. Markgraf verlor zum 1,5:2,5, und nachdem Zschischang ihren Vorteil aus der Hand gegeben hatte, musste Braje die Niederlage zum Endstand hinnehmen.

Von Uwe Serreck