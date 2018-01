Großenheidorner Abwehr steht stabiler

Handball. Als Oberliga -Tabellenführer geht der MTV Großenheidorn in die Rückrunde. Zum Auftakt der Rückserie haben die Großenheidorner Heimrecht gegen die TSV Burgdorf III. Beginn ist am Sonnabend um 19 Uhr.

„Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir die Gejagten sind“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock. Mit dieser Situation können die Seeprovinzler umgehen – das haben sie in der Hinrunde eindrucksvoll bewiesen. Gewissenhaft haben sich die Gastgeber mit Trainer Marc Siegesmund auf die Burgdorf-Partie vorbereitet. Das war gegen die Burgdorfer Riege nicht ganz so einfach wie sonst.

„Man weiß nie ganz genau, mit welchen Akteuren die Burgdorfer anreisen. Häufig gibt es Unterstützung aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft“, ergänzt Zumbrock. Die Großenheidorner wären sich aber ihrer Stärke bewusst, sie haben das ganz klare Ziel, die Begegnung zu gewinnen. Daheim hat sich der Tabellenführer immerhin noch keine Blöße gegeben. „Die Begegnung in Münden gibt Anlass zu Optimismus“, betont Zumbrock. Vor allem die Abwehr habe wieder zu alter Stärke zurückgefunden, sei deutlich stabiler als eine Woche zuvor gegen die HSG Plesse-Hardenberg.

In dieser Woche konnten die MTV-Verantwortlichen nicht immer mit ihrem kompletten Kader arbeiten. Jonathan Semisch, Maurice Nolte und Jesse Jagemann mussten erkrankt passen. Trainer Siegesmund ist aber optimistisch, dass alle drei Akteure wieder an Bord sein werden. Sollte dies der Fall sein, hätte Siegesmund die Qual der Wahl. Er müsste gar einigen Akteuren die bittere Nachricht übermitteln, dass sie nicht im Kader sind.

Bereits um 17 Uhr bestreitet der MTV Großenheidorn II am Sonnabend sein Heimspiel gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken in der Landesliga . Eine Woche nach der zweiten Heimniederlage der Saison gegen den TSV Anderten II wollen die Schützlinge von Trainer Bertrand Salzwedel Wiedergutmachung betreiben. Er hofft darauf, dass er wieder auf Maurice Nolte und Jakob Appel zurückgreifen kann. Beide Akteure sollen für eine bessere Chancenverwertung sorgen.

Die Regionsoberliga -Handballer des Garbsener SC haben die Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen den TSV Neustadt in dieser Woche noch einmal genau analysiert und Maßnahmen eingeleitet. Am Sonntag ab 17 Uhr beim VfL Stadthagen will die Riege von Trainer Michael Evers in die Erfolgsspur zurück.

„Vieles war gut, was wir gegen die Neustädter gemacht haben. Leider sind wir in der Schlussphase dafür bestraft worden, dass einige Akteure fehlten. Dadurch haben Leistungsträger nicht die Pausen bekommen, die sie gebraucht hätten“, kommentiert Evers. Auch in Stadthagen werden die Garbsener Stehvermögen brauchen, der VfL hat ein schnelles und bewegliches Team. „Die Stadthäger sind schwer zu bespielen“, ergänzt Evers. Vor allem muss die Fehlerquote im Angriff gering gehalten werden.

Heimrecht hat der TSV Neustadt. Am Sonnabend um 17.45 Uhr geht es gegen den TuS Empelde. Die Neustädter haben zwar die Favoritenrolle inne, wissen aus dem Hinspiel aber genau, dass es schwer wird.

„Wir müssen schon eine starke Vorstellung bieten, um die Punkte in Neustadt zu behalten“, sagt Trainer Patrick Robock, der wieder auf der Bank der Gastgeber Platz nehmen wird. Die Stimmung nach dem Derby-Sieg sei gut. „Aber gegen Empelde geht es bei null wieder los“, ergänzt Robock. Das bedeutet, dass sich sein Team nicht auf dem Erfolg der Vorwoche ausruhen darf.

Ihr drittes Verbandsliga-Heimspiel hintereinander bestreitet die A-Jugend von GIW Meerhandball. Am Sonntag um 11.05 Uhr soll gegen die HSG Delmenhorst der zweite Sieg eingefahren werden. „Ich bin gespannt, wie meine Mannschaft mit der ungewohnten Anwurfzeit zurecht kommt“, sagt Trainer Sven Gennburg.

Ebenfalls Heimrecht hat die B-Jugend von GIW in der Verbandsliga. Am Sonnabend um 15 Uhr wartet die JSG Weserbergland. „Wir haben aufgrund von Krankheiten nicht optimal trainieren können“, sagt Trainer Alexander Wenzel. Verzichten muss er auf Luca Emme. „Wir haben nach der deutlichen Hinspiel-Niederlage eine Rechnung offen“, ergänzt Wenzel. In der Oberliga der C-Jugend reist GIW Meerhandball am Sonntag (11 Uhr) zum TuS Hollenstedt. Die Schützlinge von Trainer Lars Müller siegten im Hinspiel mit 43:29.

