Hier feiert der Recken-Champion Romero

Zagreb. Beim zweiten Klingeln geht Romero am frühen Montagnachmittag an sein Handy, sitzt mit dem spanischen Team gerade gut gelaunt am Flughafen in Zagreb. „Wir fliegen gleich nach Frankfurt und von dort weiter nach Madrid“, erzählt er. Im Hintergrund singen die Europameister lautstark spanische Songs, die Siegerparty geht auf dem Weg nach Spanien einfach weiter für den etwas überraschenden EM-Helden. In der Heimat wartet jede Menge Programm: Am Montagabend ging es zur Ehrung beim nationalen Olympia-Komitee, Dienstag zu König Felipe VI. Eine Ehre, betont Romero: „Ich kenne ihn schon, aber es ist jedes Mal etwas ganz Besonderes, den König zu treffen.“

Ein Glück, dass der Recken-Co bei einem so straffen Zeitplan ausgeschlafen ist. „Die Party ging schon sehr lange, aber ich war nicht so lange dabei“, erzählt er. „Ich musste noch einiges organisieren für die Rückreise, außerdem stehen die Spieler im Vordergrund.“ Romero ist bescheiden, will seinen Anteil im Europameister-Team nicht überbewerten. „Am Ende sind die Spieler und Trainer das wichtigste. Der Trainer gibt die Taktik vor, die Spieler verteidigen und werfen Tore. Ich habe nur ein bisschen organisiert, damit alles glatt läuft.“

Bei den Recken kann er als Co-Trainer den Weg bald wieder selbst vorgeben. Romero kann’s kaum abwarten, fliegt deshalb schon Dienstagabend zurück nach Deutschland. „Ich habe keinen Bock auf Pause, ich habe Bock, bei den Recken zu sein“, sagt er, „wenn es läuft, willst du den Schwung mitnehmen. Ich will bei den Recken mit dem Schwung von der EM weitermachen.“ Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft in Hannover, ab Mittwoch hat Chefcoach Carlos Ortega (auch Spanier) seinen Co-Trainer wieder an seiner Seite. Zeit für neue Ziele? Mit Europa kennt sich Romero ja bestens aus.

Der EM-Titel der Spanier könnte auch aus anderem Grund für Rückenwind sorgen. Denn Spanien und die Recken teilen Ausgangslagen: Das Nationalteam sei „nicht als Favorit ins Turnier gestartet, aber das war ein Vorteil“, sagt Romero. Auch die Recken stehen eher überraschend so weit oben in der Liga – auf Platz drei. Spanien stand als Außenseiter „nicht so unter Druck, wir haben immer gekämpft, als wäre es das letzte Spiel, haben jedes Spiel volle Pulle gegeben, haben jeden Moment genossen“, erzählt Romero.

Am Ende reichte es zum EM-Titel. Mal sehen, was die Recken mit der richtigen Einstellung in der Rückrunde noch erreichen ...

Von Jonas Szemkus