Honcas Neustadt schlagen sich sehr gut

Neustadt. Einen Sieg wollten die Honcas Neustadt an ihrem Heimspieltag – einen Sieg holte der Regionalliga -Aufsteiger. „Wir sind rundum zufrieden“, sagte Teamsprecher Karsten Muhlert nach dem 3:1 gegen Mitaufsteiger SC Dresden. Die 1:3-Niederlage gegen Hanse Squash Hamburg störte da nicht. Die Honcas vergrößerten ihren Abstand auf die Abstiegsplätze auf vier Zähler.

„Überragend war unsere Mannschaftsleistung gegen Dresden“, kommentierte Muhlert. Stefan Drewke startete nach längerer Pause in seinem Premierenspiel für die Honcas mit einem Sieg an Position vier. Nicolaas Gerritsen zeigte ge­gen den Australier Lucian McIntyre seine beste Saisonleistung und ebnete mit einem glatten 3:0 den Weg zum Gesamtsieg. Den stellte Marius Saxarra ebenfalls im 3:0-Schnelldurchgang sicher. Bemerkenswert: Im Hinspiel hatte er 2:3 gegen den Dresdener verloren.

Blieb noch die Premiere von Neuzugang Sandro Ehlers. „Er wurde von uns ins kalte Wasser geworfen. Noch im Prüfungsstress und ohne längere Wettkampfpraxis, musste er an Position eins gleich gegen zwei der drei Ausnahmespieler der Regionalliga antreten“, erklärte der Teamsprecher. Gegen den Tschechen Ondrej Vorlicek im Dresdner Team gab es zwar ein 0:3, aber „diese Niederlage, wie auch die zweite gegen Hamburg, sah zwar deutlich aus, hatte aber Bundesliganiveau“, so Muhlert.

Im zweiten Duell setzten die Hamburger ihre Spitzenkraft Simon Frenz ein, die sie gegen den SC Dresden geschont hatten. Ehlers verlor auch dieses Topspiel auf höchstem Niveau. Den einzigen Sieg bei dem Vergleich mit den Hanse-Männern holte Saxarra im Vier-Satz-Duell gegen den Hamburger Christian Kissing. „Das war ein großartiges und langes Spiel. Es war lange nach allen anderen verlorenen Partien beendet“, sagte Muhlert.

In der Verbandsliga erfüllten sich alle Hoffnungen der Honcas-Reserve, die ebenfalls im Wunstorfer Regenbogen-Center antrat. Gegen den SC Achim-Baden II sowie die Boastars Hannover II gab es jeweils ein gewonnenes Remis. Die Grundsteine legten in beiden Duellen Paul Ludewig und Alexander Struck mit jeweils zwei souveränen Siegen an Position drei und vier. Frank Steen und Muhlert verloren zweimal. Der eine gewonnene Satz von Muhlert gegen seinen Rivalen aus Achim sowie die jeweils zwei Satzgewinne von Steen und Muhlert gegen die Boastars waren für das gewonnene Remis ebenfalls wichtig. Die Honcas II verteidigten Tabellenplatz drei. „Als Aufsteiger können wir damit sehr zufrieden sein“, so Muhlert.

