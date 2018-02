Im Altkreisderby steht einiges auf dem Spiel

Handball. Riesenstimmung verspricht das Altkreisderby in der Oberliga am Sonntag (17 Uhr) in der Burgdorfer Sporthalle an der Grünewaldstraße zwischen der dritten Mannschaft der TSV und dem Lehrter SV. Können die Burgdorfer die Derbybilanz nach dem Aufstieg verbessern, oder gleichen die Lehrter diese aus? Das Hinspiel in Lehrte hat die TSV mit 29:28 für sich entschieden.

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz des Nachbarschaftsduells. Die TSV III steht mit 17:17 Punkten auf Platz sechs, hat allerdings auch schon eine Begegnung mehr absolviert als der LSV (15:17) auf Rang neun. Im schlimmsten Fall könnten aus der 3. Liga bis zu drei Teams absteigen, was wiederum für die Oberliga bedeuten würde, dass wesentlich mehr als zwei Mannschaften den Weg hinunter in die Verbandsliga antreten müssten. „Ich hebe immer den Zeigefinger und sage den Jungs, fühlt euch nicht zu sicher“, sagt Lehrtes Trainer Lutz Ewert. Und Burgdorfs Trainer Andrius Stelmokas sagt: „Wir müssen den Abstand nach unten unbedingt vergrößern.“

Warum wird ihre Mannschaft die Halle am Sonntag als Sieger verlassen? „Weil wir die bessere Abwehr haben. Da haben wir erhebliche Vorteile gegenüber den Lehrtern“, sagt Stelmokas. „Und zudem brennt jeder meiner Spieler, will unbedingt gewinnen.“ Sein Gegenüber hält dagegen: „Weil wir eine tolle Entwicklung hinter uns haben. Die Burgdorfer sind abhängig von unseren Fehlern, aber die werden wir stark minimieren. Letztlich gewinnt der, der weniger Fehler macht – und das sind wir.“

In einem Punkt sind sich die beiden Übungsleiter allerdings einig: Beide rechnen mit einem Spiel auf Augenhöhe. „Ich hoffe auf viele Zuschauer, die für eine richtige Derbystimmung sorgen. Und dann wäre es wichtig, dass wir knapp gewinnen“, sagt Stelmokas. Die Gäste schielen dagegen immer noch mit einem Auge auf die Abstiegsplätze. „Eine schlechte Serie und wir rutschen in Zonen ab, in die wir nicht wollen“, sagt Ewert. „Wenn wir unsere Möglichkeiten im Angriff besser nutzen, denke ich, dass wir gute Chancen haben.“ Schließlich kennt Lehrtes Coach viele TSV-Spieler noch aus seiner Zeit als HVN-Trainer, wie zum Beispiel Jannes Krone, Fabian Wetzker oder Björn Oelkers.

Beide Teams gehen ersatzgeschwächt in die Partie. Wegen grippaler Infekte sind bei den Gastgebern die Einsätze von Björn Oelkers und Fabian Wetzker fraglich, die fehlenden Spieler könnte die TSV mit Akteuren aus der A-Jugend auffüllen, die spielfrei ist. Die Gäste aus Lehrte werden wohl auf Fabian Kieslich und Hendrik Edeler verzichten müssen, zudem fehlen die verletzten Johannes Narten und Frederik Lösche.

Von Rolf Linda