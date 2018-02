Phil Grolla – ein Sprinter mit Ausdauer

Hannover. Übung macht den Meister. Dieses alte Sprichwort trifft auf einen der jüngsten Kandidaten für die Wahl zum Behindertensportler Niedersachsens zu. Phil Grolla ist Ende Januar gerade 17 Jahre alt geworden. Und schon im vergangenen Herbst gab es für den Jugendlichen vom VFB Fallersleben eine große Überraschung, als er in den Kandidatenkreis aufgenommen wurde. „So schnell habe ich damit nicht gerechnet“, sagt Grolla.

Die Nominierung für die Wahl hat sich der Gymnasiast aus Wolfsburg durch seine Erfolge und seine Beharrlichkeit verdient. „Ich trainiere fünf- bis sechsmal pro Woche“, erzählt Grolla. In zwei Einheiten macht er Kraftübungen, viermal steht Technik auf dem Programm. „Durch das Üben verbessere ich mich“, sagt der Teenager. Und die Steigerungen kann er objektiv in Zehntelsekunden und Zentimetern ablesen. „Das motiviert mich besonders, deshalb liebe ich die Leichtathletik“, sagt Grolla.

Abstimmung Die HAZ präsentiert die Wahl zum Behindertensportler Niedersachsens. Und Sie, liebe Leser, können im Internet unter www.haz.de Ihrem Favoriten Ihre Stimme geben. Die Abstimmung beginnt am 9. Februar. Unter allen Einsendern werden zudem 70 attraktive Preise verlost.

Die Spezialdisziplinen des jungen Leichtathleten sind Sprint, Kugelstoßen und Diskuswurf. Diese Kombination ist schon bei Nichtbehinderten selten. Bei Grolla kommt dazu, dass ihm von Geburt an der linke Unterarm fehlt. Damit hat er Nachteile beim Ausbalancieren der Würfe und auch beim Tiefstart. Im Sprint nutzt er eine auf seine Körpermaße angepasste Prothese, um in einer stabilen Stellung aus dem Block herausschnellen zu können. Besonders gelohnt hat sich für Grolla die Fahrt ins schweizerische Nottwil. Dort gab er im vergangenen Sommer ein Traumdebüt auf der internationalen Ebene.

Er gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften die Titel im Kugelstoßen und Diskuswurf sowie Silber über 100 Meter und Bronze über 200 Meter – obwohl er vor dieser Distanz noch Respekt hat: „Da muss ich am Schluss ganz schon kämpfen.“ Grolla erfüllte die Erwartungen, die Landestrainerin Cathérine Bader in ihn gesetzt hatte: „Phil wird auf jeden Fall mit Medaillen heimkehren“, hatte sie im Vorfeld gesagt. Besonders beeindruckend: Bei allen vier Auftritten stellte er persönliche Bestleistungen auf, in den Sprintdisziplinen sogar deutsche Rekorde.

Grollas Bestmarken stehen bei 11,53 Sekunden über 100 Meter, 24,08 Sekunden über 200 Meter, 12.02 Meter im Kugelstoßen (5 Kilogramm) und 39.30 Meter im Diskuswurf (1,5 Kilogramm). Er kann mit diesen Leistungen auf niedersächsischer Ebene auch bei den nichtbehinderten Jugendlichen mitmischen. 2016 war er sogar Landesmeister im Diskuswurf in der Schülerklasse M15. Derzeit konzentriert sich der 17-Jährige auf den Sprint.

„Diese Wettkämpfe stehen auf dem Programm der Paralympics“, sagt Grolla zur Begründung. „Und ich habe eine Chance, mich für die Staffel zu empfehlen.“ Der Gymnasiast spricht von Tokio 2020, nicht von einer ferneren Zukunft.

Auf dem Weg dorthin stehen im nächsten Jahr die Abiturprüfungen für Grolla an. Danach hätte er ein Jahr Zeit bis zu den Paralympics. „Vielleicht absolviere ich dann ein Freiwilliges Soziales Jahr“, sagt der Leichtathlet. Das gäbe ihm Freiraum, um den großen Traum von den Paralympics in Angriff zu nehmen. Und seine Beharrlichkeit und sein Trainingsfleiß werden ihm dabei helfen.

Sieben Fragen an Phil Grolla Wie heißt Ihr Lieblingsort? Mein Zuhause oder die Insel Sylt Welche Musik spornt Sie an? „All of the Lights“ von Kanye West. Welche Musik entspannt Sie? „No Role Modelz“ von J Cole. Was essen Sie am liebsten? Sushi. Ihre Hobbys sind ... Freunde treffen, Playstation. Wer oder was motiviert Sie? Mein Vater und mein Bruder. Ihr größter Traum ist ... Ein Start bei den Paralympics 2020.

