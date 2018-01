Shooters haben den längeren Atem

Neustadt. Der zehnte Sieg in Folge ist eingesackt: In der 1. Regionalliga bezwangen die TSV Neustadt temps Shooters in ihrem letzten Spiel in der bisherigen Heimhalle an der Michael-Ende-Schule den VfL Stade mit 78:65. Für diesen Sieg mussten die Shooters indes lange kämpfen – obwohl die Stader auf ihren spanischen Topspieler Óscar Duarte Andrés verzichten mussten.

Der Start vor den 348 Zuschauern war noch perfekt. 9:2 stand es nach drei Minuten. Doch der Gast hatte sich ebenfalls vorgenommen, die Punkte zu holen. Die Stader drehten auf und die Partie zu ihrer 17:14-Führung. Das mussten die Shooters zunächst einmal verarbeiten. Erst kurz vor dem Ende des ersten Viertels brachte Jandell Hersisia sein Team mit zwei Körben in Folge wieder mit 23:21 in Führung.

Doch absetzen konnten sich die Shooters anschließend nicht – wenngleich es nach den zwei Dreiern, die Rishi Kakad gleich in der nächsten Minute einnetzte, so aussah. Die Gäste von der Unterelbe kamen immer wieder heran. Das hohe Tempo auf beiden Seiten begeisterte die Zuschauer, die Neustädter 43:37-Halbzeit-Führung ebenfalls.

Die Pause tat den Shooters freilich gar nicht gut. „Wir sind etwas ins Schlingern geraten. Der VfL zeigte, dass er bei uns unbedingt gewinnen will“, meinte Teammanager Jan Gebauer. Stades Kampfansage, jeden Gegner der Liga mindestens einmal schlagen zu wollen, ließen die VfL-Männer Taten folgen. „Das war ein wirklich schönes Teamspiel, das die nach dem Wechsel gezeigt haben“, räumte Gebauer staunend ein. Und plötzlich war die zwischenzeitliche Acht-Punkte-Führung wieder weg. Die Shooters lagen nach 27 Minuten mit 52:54 zurück. Erst Kakad sorgte mit seinen fünf Punkten zum Viertelende dafür, dass die Neustädter trotz des verlorenen dritten Durchgangs mit einem knappen 59:58-Vorsprung in den Schlussabschnitt gingen.

Auf des Messers Schneide

Kakad machte dort zwar mit einem Dreier weiter, doch bis zum 62:62 stand die Partie auf Messers Schneide. „Den entscheidenden Run haben wir wohl zwischen der 33. und 35. Minute hingelegt“, meinte Gebauer. Die starke Defensive legte mit vielen Ballgewinnen den Grundstein für die 10:0-Punkte-Serie zum 72:62. „Das war die Vorentscheidung“, stellte der Teammanager fest. Weder eine Auszeit noch der nächste Korb brachte den Gästen neue Hoffnung. Die Shooters schossen zwar auch nicht mehr viel, aber ihren Sieg brachten sie nun locker nach Hause.

Eine harte Begegnung

„Es war eine harte Partie. Wir wussten, dass die Stader – egal, mit wem sie auflaufen – immer in der Lage sind, auch die Topteams zu schlagen“, lobte Gebauer den Gegner. „Aber wir haben wieder den längeren Atem gehabt und konnten bis zum Ende Volldampf gehen. Die nur sieben Gegenpunkte im letzten Abschnitt waren schon eine Ansage“, meinte Gebauer und blickte mit etwas Wehmut auf die Zeit in der Michael-Ende-Schule zurück. Die Shooters ziehen demnächst in die größere Halle an der Bunsenstraße um. „Irgendwie ist das schon traurig. Wir hatten uns an alles gewöhnt, und es macht einfach Spaß, dort zu spielen.“

TSV Neustadt: Kakad (17), Doekhi (17), Marvin (17), Hersisia (9), Salami (8), Williams (6), Holsten (2), Bankole (2), Lungongo, Tobias Welzel, Brauner, Tsokos

Von Matthias Abromeit