TSV Burgdorf fährt zur deutschen Meisterschaft

Faustball. Als es endlich geschafft war und sich die TSV Burgdorf im vierten Anlauf erstmals für die deutsche Meisterschaft qualifiziert hatte, bahnten sich die Emotionen ihren Weg. Organisationschef Thorsten Volkmann, der aufgrund von Knieproblemen die Betreuung der Gastgeberriege übernommen hatte, beschrieb die Szenen nach dem letzten Ballwechsel so: „Das war Party pur.“ Mit einem 2:0-Sieg im Platzierungsspiel gegen den TuS Essenrode sicherten sich die Burgdorfer Rang drei bei der norddeutschen Ü-35-Meisterschaft in eigener Halle – und, viel wichtiger, fahren am 14./15. April zu den deutschen Titelkämpfen zum TSV Essel (Landkreis Stade).

„Am Ende ist alles genauso gekommen, wie wir uns das ausgemalt hatten“, sagte Volkmann. Angefangen habe dies bereits mit dem MTV Diepenau, der es schlicht verpasst hatte, sich für die Landesmeisterschaft anzumelden, und deswegen auch in Burgdorf fehlte. Und da der TSV Essel als Gastgeber automatisch für die DM qualifiziert ist, ging die TSV auch diesem Kontrahenten aus dem Weg. Man kann also sagen, dass die Burgdorfer die Gunst der Stunde genutzt haben. Volkmanns Fazit bedarf keiner weiteren Erläuterungen: „Wir hatten einen richtig schönen Tag.“

Im ersten Vorrundenspiel hatte die TSV dem späteren norddeutschen Titelträger das Leben schwergemacht, trotzte dem TSV Hagen 1860 ein 1:1 (9:11, 11:9) ab und war damit der einzige Verein, der den Nordrhein-Westfalen überhaupt einen Satz abknöpfen konnte. Den Vergleich mit dem Dahlerauer TV entschieden die Gastgeber mit 2:0 (11:7, 11:8) für sich. Hätten die Hagener nicht ihr zweites Spiel mit 12:10, 11:3 gewonnen, die TSV wäre sogar als Gruppensieger ins Halbfinale eingezogen.

So ging es in der Zwischenrunde gegen den TuS Hilchenbach, Dritter der Gruppe A. Nicht nur in diesem Vergleich profitierte der Gastgeber davon, dass er mit Christian Kupisch, Dennis Liedtke und Marco Volkmann drei Schlagleute in seinem Kader hatte, die sich abwechseln und so die Belastungen untereinander aufteilen konnten. Am Ende gaben die Burgdorfer zwar einen Satz ab, standen nach dem 2:1 (9:11, 11:7, 11:4)-Erfolg aber im Spiel um Platz drei. Und in dem machte die TSV kurzen Prozess und distanzierte den TuS Essenrode in zwei Sätzen mit 11:5, 11:6. „Die Essenroder waren chancenlos, denen hat schlicht die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte Volkmann. Und der Gastgeber erlebte einen schönen Tag.

Von Christoph Hage