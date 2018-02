Talent Yildiz gewinnt Titel

Hannover. Und dann kam Liva. Eine ganze Weile sah es bei den Jugendmeisterschaften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) so aus, als würde es für die hannoverschen Nachwuchstalente bestenfalls zu einer Vizemeisterschaft reichen. Doch im letzten Match des Turniers startete Liva Yildiz vom HTV im Finale der Juniorinnen bis 16 Jahre eine furiose Aufholjagd zum Titelgewinn.

Die Linkshänderin, die wie ihre Gifhorner Finalgegnerin Sophie Greiner in der Tennis-Base Hannover trainiert, wurde nach verlorenem ersten Satz immer besser und hatte ihre ein Jahr jüngere Gegnerin ab Mitte des zweiten Satzes fest im Griff. Mit 4:6, 6:3, 6:2 sicherte sich Yildiz ihren ersten Titel. „Liva hat sich in den vergangenen beiden Jahren durch konsequentes Training konstant weiterentwickelt. Sie hat den Titel wirklich verdient“, sagte Landestrainer Lars Gruner.

Ganz nah am Titelgewinn war auch Victoria Golubev, die vom Mühlenberger SV zum HTV wechselte. In der U-11-Konkurrenz spielte sie sich souverän ins Endspiel. Auch hier lief es gut, gegen Mailina Ned­derhut aus Gifhorn hatte sie bei 6:4, 5:2 einen Matchball, ehe sich immer mehr Fehler einstreuten und sie das Match mit 6:7 und 4:6 noch aus der Hand gab. Dass sie als Nummer vier der Setzliste vorher die Nummer eins, Finya Nöring vom DTV Hannover, deutlich besiegt hatte, konnte die bitteren Tränen nicht stoppen. „Wenn ich so hoch führe, muss ich das auch gewinnen“, sagte sie.

Bis ins Finale spielten sich auch Tjark Kunkel (TC BW Neustadt) und Noel Albes (HTV) bei den Junioren bis 14 und elf Jahre. Beide ließen auf dem Weg in das Finale unterschiedlich die Topgesetzten hinter sich. Kunkel profitierte von der krankheitsbedingten Absage Louis Froweins (DTV), Albes kämpfte seinen Vereinskameraden Pavle Nikolin in drei Sätzen nieder. Beide mussten sich im Endspiel geschlagen geben, wobei Albes mit einer Verletzung Mitte des zweiten Satzes aufgab.

Dritte Plätze gab es für Pia Gorny (TuS Altwarmbüchen) in der U 11, Aaliya Nkansa und Neklas Walter (beide HTV) in der U 12 und Linus Puhl (DTV) in der U 16. „Hannover war wieder einmal mit Abstand die präsenteste Region“, erklärte TNB-Vizepräsidentin An­drea Kalbe. Von den 253 Meldungen waren 63 lokal. „Hier wird einfach intensiv bereits mit den ganz jungen Talenten gearbeitet“, weiß Kalbe, „zudem wirkt die Tennis-Base Hannover für viele Spieler wie ein Magnet.“

Von Sybille Schmidt