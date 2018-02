Talente der TSV Burgdorf im Fokus des DHB

Handball. Es ist schon eine Weile her, dass weibliche Talente der TSV Burgdorf zu einer Sichtung auf nationaler Ebene eingeladen worden sind. Jetzt hat der Deutsche Handballbund (DHB) die C-Juniorinnen Marie Heinze und Mailee Winterberg eingeladen. Beide nehmen bis Sonntag an einem Lehrgang in der Sportschule in Kienbaum teil.

Total begeistert von der Nominierung ist Trainerin Nicole Eckelmann, bei der das Duo das Handballspielen erlernt hat: „Beide können auf vielen Positionen eingesetzt werden, weil sie sehr variabel sind und sich durch ihr Spielverständnis auszeichnen.“ Die 14-jährige Mailee ist in ihrem Heimverein die Torjägerin, sie trifft selten weniger als zehnmal pro Spiel. Als Linkshänderin im Rückraum dürfte sicher bald das Werben höherklassiger Vereine beginnen. Die 15-jährige Marie ist Abwehrchefin und Spielgestalterin im Angriff in einer Person. Neben den Spielen ihrer Mannschaft in der Oberliga werden beide auch stets im älteren B-Junioren-Jahrgang (Verbandsliga) eingesetzt.

In ihrem Ehrgeiz müssen beide häufig von ihrer Trainerin gebremst werden: „Sie setzen sich immer mit vollem Kampfgeist für ihre Mannschaft ein. Wenn sie dürften, würden sie jeden Tag in der Halle sein und trainieren.“ Die Schattenseite vom Leistungssport hat dagegen Emely Dierßen gerade kennengelernt. Eine Knieverletzung samt Operation hat sie die Nominierung gekostet. „Sehr schade“, bedauert Eckelmann. „Sie war gut auf Kurs und hätte es ebenfalls absolut verdient gehabt.“

Von Volker Klein