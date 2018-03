Von kleinen Bällen und einer großen Familie

Springe. Martin Andermatt weiß, „wie schwer es ist, einen großen Ball zu kontrollieren“. Das sagte der Aufsichtsrat von Hannover 96 bei seiner Laudatio auf Nils Moldehn, „und du schaffst es mit einem viel kleineren.“ Das Tennistalent aus Springe, das für den DTV Hannover antritt, ist eben ein Könner. Bester Niedersachse in der nationalen Rangliste seines Jahrgangs ist der 15-Jährige – und nun auch Springes Sportler des Jahres. Bei der neunten Sportgala, zu der die Neue Deister-Zeitung und die Stadtwerke Springe geladen hatten, wurde Moldehn diese Ehre zuteil.

Im vorigen Jahr war er noch Zweiter geworden. „Da hast du doch etwas geschafft seit dem vergangenen Jahr“, sagte Andermatt. Und er ist sich sicher: „2018 wirst du noch ganz viele Plätze nach oben kommen in der Rangliste – auch bei den Herren. Vielleicht sogar in Regionen, in denen du Springe richtig bekannt machst.“

Moldehns kurzfristige Ziele sind bescheidener: „Ich will mein Spiel weiter verbessern“, sagte er. Mit gerade Mal 0,12 Prozentpunkten mehr Stimmenanteil hatte er sich vor Triathlet Daniel Behrens durchgesetzt.

Mit noch kleineren Bällen als Moldehn hantiert Paulina Döbbe: Das Tischtennis-Ass vom FC Bennigsen nahm bereits zum zweiten Mal einen gläsernen Pokal mit nach Hause. Vor drei Jahren gewann sie mit der OHG-Mädchenmannschaft den Mannschaftstitel. In den vergangenen Jahren hatte sie in ihrer Altersklasse bei der Jugendstadtmeisterschaft immer den Titel abgeräumt. „Tischtennis begleitet mich, seit ich sieben Jahre alt bin, es ist ein Teil meines Lebens – schön, dass das gewürdigt wird“, sagte sie – und feierte anschließend gemeinsam mit JenGeneration, der Mannschaft des Jahres. „Da tanzen viele Freundinnen von mir mit“, verriet Döbbe.

Die Videoclipdancing-Formation aus Springe siegte mit einem so großen Vorsprung, dass die Verfolger schon ein Fernglas gebraucht hätten, um sie noch zu sehen: Fast 50 Prozent der Stimmen holte sie. „Die Mädels haben ordentlich Coupons gesammelt, Freunden und Verwandten Bescheid gesagt und sogar Zettel verteilt“, berichtete Trainerin und Choreografin Aline Jendrock, für die ihre 24 Tänzerinnen und ein Tänzer „eigentlich gar keine Mannschaft“ sind: „Wir sind eine Familie“, betonte Jendrock.

Den Ehrenamtspreis der diesjährigen Sportgala erhielt der 80-jährige Dieter Rotter vom TSV Gestorf. Seit mehr als 50 Jahren engagiert er sich freiwillig in seinem Verein und darüber hinaus – 25 Jahre lang saß er als Lehrwart im Vorstand des Fußball-Kreises Hannover-Land. Niedersachsens neuer Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) lobte Rotter in seiner Laudatio als ein „ganz großes Vorbild“.

Durch das kurzweilige Programm führte zum neunten Mal NDR-Moderatorin Kerstin Werner. 450 Gäste in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasium feierten Springes Sportler anschließend noch bis spät in die Nacht.

Von Jan-Erik Bertram