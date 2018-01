Vanessa Erskine – Kämpferin unter dem Korb

Hannover. Vanessa Erskine spielt als Guard. Dieser Begriff aus dem Basketball kennzeichnet die Spieler, die im Rückfeld aktiv sind, als Aufbauspieler oder Verteidiger. Erskine spielt beim Rollstuhlbasketball-Bundesligisten Hannover United zurückgezogen, aber nicht zurückhaltend. „Wenn ich auf dem Feld bin, dann will ich auch gewinnen. Eine Niederlage zeigt, dass ich nicht gut genug war“, sagt die 23-Jährige. Wegen dieser Einsatzfreude und ihres Kampfgeistes ist Erskine eine Kandidatin für die Wahl zum Behindertensportler Niedersachsens.

Dass Erskine nicht den bequemen Weg in ihrem Sport sucht, zeigt das Engagement bei Aufsteiger United. Dort kämpft sie mit den Kollegen bisher erfolgreich für den Klassenerhalt und verteidigt mit United zäh den achten Tabellenplatz, der den Klassenerhalt sichern würde. „Ich glaube, dass sich in Hannover etwas entwickelt“, sagt sie. Deshalb zog es sie im Sommer 2017 von den Thuringia Bulls, immerhin deutscher Vizemeister, in die niedersächsische Landeshauptstadt, in der sie sich mittlerweile heimisch fühlt. Davon zeugen auch ihre Deutschkenntnisse, die von Tag zu Tag wachsen.

Tipps für die TKH-Kolleginnen

Ohnehin gefällt es der Athletin, die aus Missouri im Mittleren Westen der USA stammt, ausgesprochen gut in Deutschland. „Die Leute achten hier sehr auf den Schutz und das Bewahren der Umwelt“, sagt sie spontan. Sie lobt außerdem den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. „Die Menschen essen gesünder als in den USA“, ergänzt Erskine. Auf diesem Gebiet ist sie Expertin, die Amerikanerin ist auch als Ernährungsberaterin tätig und erstellt Pläne – unter anderem für die Kolleginnen vom Basketball-Bundesligisten TK Hannover.

Erskine hat aber nicht nur Ehrgeiz, sondern auch Mut. Sie stellt sich den Zweikämpfen mit den Bundesliga-Kontrahenten, die kräftiger sind. Courage hatte sie auch schon als Teenager: Da war sie in ihrer Heimat als Helferin beim Rodeo tätig, bis es vor gut sechs Jahren zu dem Unfall kam, der sie in den Rollstuhl brachte. Ein Bulle hatte bei einer Veranstaltung einen Zaun durchbrochen und war auf Erskine losgestürmt. Er erwischte die junge Helferin und schleuderte sie hoch. „Ich flog 20 bis 30 Meter hoch durch die Luft und landete auf dem Rücken“, erzählt sie. Danach war sie komplett querschnittsgelähmt.

Umzug mit damaligem Freund

Erskine ließ sich aber nicht entmutigen. Zum Neubeginn gehörte auch der Umzug nach Deutschland – aus zwei Gründen: Der hiesige Rollstuhlbasketball hat einen international sehr guten Ruf. Und ihr damaliger Freund Ben Kenyon war schon in der deutschen Eliteliga aktiv. Beide spielten erst in Zwickau, dann bei den Thuringia Bulls. Dort trennten sich die Wege sowohl in sportlicher als auch privater Hinsicht – Kenyon ist jetzt wieder in Zwickau aktiv.

Das Bundesliga-Engagement half Erskine auch auf dem Weg zu ihrem größten Erfolg – dem Paralympics-Sieg mit dem USA-Frauenteam 2016. Ihr Einsatz in überwiegend mit Männern besetzten Mannschaften hatte Eindruck gemacht. Im Vorjahr folgte Silber mit der US-Auswahl bei den panamerikanischen Wettkämpfen.

Die nächsten Sportlerjahre plant Erskine in Hannover. Eine Rückkehr in die USA ist irgendwann denkbar, nicht aber nach Missouri. „Ich liebe das Meer“, sagt sie. Kalifornien würde ihr gefallen.

Sieben Fragen an Vanessa Erskine Wie heißt Ihr Lieblingsort? Paris. Welche Musik spornt Sie an? Rockmusik. Welche Musik entspannt Sie? Die Songs von Ed Sheeran. Was essen Sie am liebsten? Pizza. Ihre Hobbys sind ... Mein Hund – und Ernährungspläne. Wer oder was motiviert Sie? Mein Siegeswille. Ihr größter Traum ist ... Paralympics-Gold als Trainerin.

Von Carsten Schmidt