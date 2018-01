Waspo im Champions-Pech

Barcelona. Ein Gefühl, das das Team von Trainer Karsten Seehafer in dieser Saison schon kennt. In Budapest verloren sie in der allerletzten Sekunde, diesmal waren noch fünf Sekunden auf der Uhr. „Bitter“, meinte Seehafer, doch „das Pech in dieser Saison wird sich irgendwann auch mal auf die andere Seite schlagen“. Er attestierte seinem Team trotz der Niederlage „eine richtig gute Einstellung“. Denn Waspo hielt nach lahmem Start dagegen – und das ohne Ballermann Aleksandar Radovic, der kurzfristig mit Rücken- und Hüftproblemen passen musste.

Nach vier Minuten führte Barcelona zwar mit 2:0, doch Torwart Moritz Schenkel parierte in der Folge mehrfach ganz stark. Noch wichtiger für Waspo: Leistungsträger Darko Brguljan biss auf die Zähne und drehte trotz Schulterproblemen und jeder Menge Bandage-Tape am Wurfarm auf. Das fand auch Barcelonetas Trainer Jesus Martin beeindruckend: „Ein unglaublicher Spieler“, lobte er. Und so ging es mit 6:6-Unentschieden in die Halbzeit.

Es blieb auch danach ein Spiel auf Augenhöhe: Die Hausherren legten vor, Waspo glich meist in der selben Minute aus. Vor allem wenn sie es mit schnellen Pässen machten, sah Waspo gut aus. Doch es mangelt eben an Glück. Und so bekam Barceloneta 20,5 Sekunden vorm Abpfiff noch einmal einen Angriff zugesprochen – und das in Überzahl, weil Waspos Predrag herausgestellt wurde. Da stand’s 12:12. Die Hausherren passten ruhig durch die eigenen Reihen. Fünf Sekunden vor Schluss traf Josip Vrlic gegen den chancenlosen Torwart Schenkel – und ins Herz von Waspo. Hannover bleibt damit Vorletzter in der Champions-Gruppe A.

Die Chance auf Revanche gibt es aber schon in knapp zwei Wochen: Am 7. Februar kommt Barceloneta nach Hannover, Anpfiff im Stadionbad ist dann um 18.30 Uhr.

Waspo-Tore: Brguljan (6), Real (3), Preuß (1), Estrany (1), Corusic (1).

Von Jonas Szemkus